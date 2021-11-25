〈撼訊展望〉總座：顯卡需求維持高檔 供不應求延續至明年Q1

虛擬貨幣熱潮延續，撼訊 (6150-TW) 總經理陳劍威今 (25) 日表示，今年以來顯卡持續供不應求，主要受晶片、載板等供給受限，預期吃緊狀態將至少延續到明年首季，價格方面，目前顯卡平均價格約落在 300-400 美元上下，估短期再波動的幅度有限。

陳劍威表示，市場最大問題仍是供應鏈長短料、海運物流遞延，其中以晶片、ABF 載板最缺，預期相關廠商新廠開出後，整體供應鏈狀況才可望改善，直言此波缺貨潮相比前兩次 (2012、2017 年) 都還要來得嚴重。

顯卡價格方面，陳劍威指出，顯卡在第三季達高峰後，目前產品平均售價約落在 300-400 美元，預期短期波段幅度有限，可望維持相對高檔。

面對虛擬貨幣、元宇宙熱潮，陳劍威樂觀看待將進一步推升顯卡需求成長，但認為這是世代間的對立，觀察現代年輕人白手起家成功的機率並不如過去，紛紛轉往虛擬世界尋找成就感，而這一概念也並不被多數年長世代接受，但若能在兩世代間掌握中間交流平台，將可望創造無限商機。

陳劍威進一步表示，本季雖未明顯感受到元宇宙商機，但認為虛擬貨幣市場已相對穩定，雖然今年 6 月中國擴大打壓虛擬貨幣市場，但觀察各國在虛擬貨幣應用、ETF、監管等配套上漸趨成熟，加上流通性增加，都有利整體虛擬貨幣市場發展。

營運方面，撼訊在顯卡動能強勁挹注下，第三季稅後純益 1.76 億元，季減 45.4%、年增 610.05%，每股純益 3.93 元，累計前三季純益則達 6.35 億元，由去年同期虧轉盈，每股賺 14.16 元。