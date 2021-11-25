〈撼訊展望〉新廠明年Q2投產 生醫事業布局緩步發酵

顯卡廠撼訊 (6150-TW) 因應營運需求向皇鼎建設 (5533-TW) 購置汐止廠辦，總經理陳劍威今 (25) 日表示，新廠預計明年第二季投產，初步規劃月產能將達 3-5 萬片，占總產能約 30%，生醫事業投資方面，除子公司撼衛生醫外，也陸續投資百歐、奈捷、神經元等新創公司，預期效益將緩步浮現。

陳劍威說，今年在台灣購置自有廠辦，主要因應美中貿易 25% 關稅，預計將銷美、高單價產品移回台灣生產，目前新廠仍在裝潢、設備進駐作業中，估明年第二季可望開始貢獻營運，屆時中國、台灣產能占比將各達 70%、30%，其中，中國產能仍以外包為主。

陳劍威補充，新廠目前規劃月產能將達 3-5 萬片水準，也將預留空間，未來不排除進一步跨入高科技、高附加價值等產品生產。

在生醫科技領域方面，撼訊今也舉辦「天使陪伴啟動」計畫，鎖定自閉症、偏鄉長輩關懷計畫，陳劍威表示，撼訊成立撼衛生醫後持續與生技中心合作，也陸續投資百歐、奈捷、神經元等三家新創，強攻檢測領域商機。

陳劍威說，百歐從腸胃道檢測出發，去年也推出新冠肺炎快篩試劑，奈捷科技則與台大進行 DNA 白血病核酸萃取，神經元的腦中風眼球數據也已進入臨床階段，雖然整體投資金額不大，但看好生醫商機可望在未來五年內逐步發酵，也規劃進一步從內銷擴大到外銷市場。

根據撼訊財報顯示，旗下 100% 持有子公司撼衛生醫也已有獲利，累計今年前三季貢獻純益約 1120.6 萬元。