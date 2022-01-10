〈台塑四寶業績發表〉台塑每股賺11.21元稱霸、與南亞EPS同創新高

台塑四寶今 (10) 日公布去年財報，受惠全球後疫情時代經濟復甦，需求攀升，加上國際油價上漲，產品價格站穩高檔，四寶獲利強強滾，其中台塑、南亞獲利及 EPS 雙寫新高，台塑以 11.21 元登每股獲利王，南亞也賺逾一個股本，四寶去年海賺超過 2403 億元，較 2020 年大增 2.3 倍。

台塑 (1301-TW) 去年第四季營收 744.07 億元，季增 11.2%，年增 36.2%；稅後純益 168.75 億元，季減 12.6%，年增 57.6%，每股純益 2.65 元。去年全年營收 2735.98 億元，年增 42.7%；稅後純益 713.8 億元，年增 256.3%，每股純益 11.21 元，創新高。

台塑去年第四季本業利益達 161 億元，創單季歷史次高，僅次於去年第二季。台塑指出，去年第四季歲修廠數比前季減少，產銷量增加，加上中國能源政策推升石化產品價格，利差擴大，但因第三季有 30 億元股利收入入帳，導致整體獲利不如第三季。

南亞 (1303-TW) 去年第四季營收 1080.38 億元，季減 1.7%，年增 36.1%；稅後純益 174.61 億元，季減 24.5%，年增 39%，每股純益 2.2 元。去年營收 4116.65 億元，年增 50.6%；稅後純益 812.93 億元，年增 2.16 倍，每股純益 10.25 元，創新高。

南亞去年第四季營運續佳，但由於 BPA、可塑劑等產品價格漲高回跌，使利差縮小，導致本業獲利下滑，但仍寫歷年同期新高。

南亞指出，去年受惠疫情可控帶來的景氣回溫、電子材料技術革新與擴大應用、氣候與航運因素造成的產業供給不順，及公司產能擴增等因素，帶動營收、獲利攀峰。

台化 (1326-TW) 去年第四季營收 946.56 億元，季增 3.9%，年增 30%；稅後純益 35.44 億元，季減 62.8%，年減 66%，每股純益 0.6 元。去年營收 3658.12 億元，年增 44.4%；稅後純益 383.39 億元，年增 96.2%，每股純益 6.55 元。

台化去年第四季受油價及煤價上漲影響，生產成本增加，且同業產能開出，供應寬鬆，中國能耗雙控影響下游開動降低，客戶觀望下單保守，加工價差減少，拖累本業獲利，加上第三季有業外股利收入大幅挹注，使整體獲利明顯下滑。

台塑化 (6505-TW) 去年第四季營收 1807.84 億元，季增 10.2%，年增 74.05%；稅後純益 75.7 億元，季減 26.4%，年減 26%，每股純益 0.79 元。去年營收 6200.62 億元，年增 49.3%；稅後純益 493.66 億元，年增 564.4%，每股純益 5.18 元。

台塑化去年第四季各事業中，僅煉油事業在原油價差擴大下，獲利較上季成長，烯烴、公用事業獲利均下滑，導致本業獲利減少 10.6 億元，加上認列存貨評價損失 2.9 億元，及業外股利收入減少影響。