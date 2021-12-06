〈台塑四寶業績發表〉明年Q1營收受春節影響將下滑 僅南亞有機會站穩高檔

台塑四寶今 (6) 公布 11 月營收，並釋出後市展望，展望明年第一季，由於適逢農曆春節，台塑、台化均認為營收將較今年第四季衰退，僅南亞有機會持平本季高檔水準；台塑看好農曆春節後，需求可望回溫，台化則相對保守，認為受供應鏈不順、新變種病毒等因素影響，將影響市場需求。

台塑 (1301-TW) 董事長林健男表示，第四季歲修廠數較第三季減少，且為 PE/EVA/PP 等石化產品需求旺季，加上產品平均價格上漲，在價量齊揚下，維持與上月相同看法，預估營收及本業獲利會高於第三季。

展望明年第一季，林健男表示，第一季適逢農曆春節，開工率估 89％，低於第四季的 92%，產銷量也將下滑，預期營收將較今年第四季減少，不過，農曆春節後步入傳統旺季，需求可望逐漸回溫；但仍需密切關注影響明年經濟成長的不確定因素，包括疫情及新變種病毒後續發展、全球通膨是否獲得紓緩，及各國央行量化寬鬆退場與升息腳步。

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭預估，第四季營收將與第三季持平，但受惠化工產品價量齊揚，營收將較去年同期大幅成長，明年第一季受農曆春節假期影響，營收將持平或較今年第四季略減，其中，電子材料仍是表現最強勁的業務，營收估將站穩高檔水準。

台化 (1326-TW) 董事長洪福源指出，原油及石化產品價格 10 月中旬到高點，其後巿場逐步轉趨下修，供應鏈不順、運能不足運費高漲、能源短缺及通膨疑慮等因素仍存在，估計明年第一季前不易改善，消費信心保守。

展望明年第一季，洪福源表示，變異株出現導致人心無法安定，市場備庫存意願低，庫存低、價格變動大成常態，加上春節因素估將影響 1、2 月需求，這兩個月營業會較辛苦，估將影響市場需求 1-2 成，整體營收將較今年第四季衰退。

不過，洪福源也認為，雖然因為油價、疫情，市場看空的氣氛濃厚，但 11 月歐美、 亞洲各國除中國財新之外，PMI 指數都在 50 榮枯線上方， 顯示經理人對市場看法樂觀。若是油價回穩、疫情明朗，這樣的矛盾將會改善，第一季市況可能有轉機，必須密切掌握。

對於油價走勢，台塑化 (6505-TW) 總經理曹明指出，OPEC 日前會議上仍決定 1 月產量保持增產每日 40 萬桶，不過也另外表示若市場變化劇烈，產量政策可立即調整，但考量目前新型變種病毒威力及疫苗效力消息仍未知，OPEC 保持原油增產量，預期 12 月油價將保持弱勢。