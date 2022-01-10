〈台幣〉股匯齊彈 出口商拋匯助攻走升收27.668元

台股今 (10) 日強勢翻紅、站回 18200 點關卡，外資匯出壓力也稍稍降溫，加上出口商拋匯帶動新台幣兌美元匯率小幅走揚，終場收在 27.668 元，升值 2.2 分，台北及元太外匯市場總成交值 15.62 億美元。

雖然美國聯準會有意提前升息的消息持續衝擊亞洲股匯，不過，新台幣兌美元終止連貶走勢，今天最高來到 27.652 元，但升值力道有限，終場以 27.668 元作收，升 2.2 分，台北外匯市場成交金額 10.73 億美元，元太外匯市場成交金額 4.89 億美元。

出口商近來持續拋匯支撐匯價，因此，新台幣匯率 27.7 元關卡前仍有支撐，且在農曆年前，出口商準備發放年終獎金，有實質拋匯需求，台幣欲小不易，接下來要留意外資動向，是否會有進一步匯出的跡象。

台股方面，早盤一度跌逾 120 點，回測月線及萬八關卡，但台積電強力撐盤，翻紅上漲逾 1%，帶動指數漲 69 點，收在 18239 點。外資今天持續賣超台股 52.83 億元，為連 3 賣。

根據央行統計，美元指數今天下跌 0.27%，印尼幣及新加坡幣強升 0.35%、0.32%，歐元及韓元升值 0.20%，新台幣升 0.08%，日圓升 0.05%，人民幣小升 0.02%。