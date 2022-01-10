〈台幣〉股匯齊彈 出口商拋匯助攻走升收27.668元

〈台幣〉股匯齊彈 出口商拋匯助攻走升收27.668元。(圖：AFP)
〈台幣〉股匯齊彈 出口商拋匯助攻走升收27.668元。(圖：AFP)

台股今 (10) 日強勢翻紅、站回 18200 點關卡，外資匯出壓力也稍稍降溫，加上出口商拋匯帶動新台幣兌美元匯率小幅走揚，終場收在 27.668 元，升值 2.2 分，台北及元太外匯市場總成交值 15.62 億美元。

雖然美國聯準會有意提前升息的消息持續衝擊亞洲股匯，不過，新台幣兌美元終止連貶走勢，今天最高來到 27.652 元，但升值力道有限，終場以 27.668 元作收，升 2.2 分，台北外匯市場成交金額 10.73 億美元，元太外匯市場成交金額 4.89 億美元

出口商近來持續拋匯支撐匯價，因此，新台幣匯率 27.7 元關卡前仍有支撐，且在農曆年前，出口商準備發放年終獎金，有實質拋匯需求，台幣欲小不易，接下來要留意外資動向，是否會有進一步匯出的跡象。

台股方面，早盤一度跌逾 120 點，回測月線及萬八關卡，但台積電強力撐盤，翻紅上漲逾 1%，帶動指數漲 69 點，收在 18239 點。外資今天持續賣超台股 52.83 億元，為連 3 賣。

根據央行統計，美元指數今天下跌 0.27%，印尼幣及新加坡幣強升 0.35%、0.32%，歐元韓元升值 0.20%，新台幣升 0.08%，日圓升 0.05%，人民幣小升 0.02%。

新台幣近期匯率走勢。(圖：鉅亨網)
新台幣近期匯率走勢。(圖：鉅亨網)

 

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