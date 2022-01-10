CFD是什麼？世界疫情延燒下 如何利用差價合約交易抓住投資趨勢？

疫情延燒，持續衝擊全球經濟，但同時也帶來市場波動，許多投資人仍積極追蹤市場動向，期望能夠抓住投資機會，逐漸將投資眼光擴大至海外金融商品，但因為海外交易的金額門檻較高，投資人便會選擇以一種更靈活的衍生金融產品「差價合約（CFD）」投資方式進入市場。究竟 CFD 是什麼？有哪些優勢？本篇將為你整理 CFD 懶人包，帶你深入了解差價合約交易的運作方式與現有平台選項，掌握 CFD 投資趨勢。

CFD 是什麼？利用保證金交易投資標的之衍生性金融商品

CFD（Contract For Difference）中文譯作「差價合約或差價契約」，是一款熱門的衍生性金融產品，它們使投資人能夠在金融市場 (如股票、外匯、指數和大宗商品等) 進行高風險投資，而無需擁有基礎資產。差價合約交易使投資人能夠基於任何一個方向的價格走勢進行高風險投資。因此，一方面投資人可以使用差價合約模仿傳統交易，隨著市場價格的上漲獲利，也可以開立一個差價合約倉位，隨著基礎市場的價格下降而獲利。後者稱為賣出或 “做空”，而非買入或 “做多”。

投資人可以享有 “槓桿效益”，不必在一開始就投入全部成本，但仍可以獲得完整倉位的優勢，槓桿作用當然也存在著迅速虧損的高風險。用做空、做多或當沖等方式，參與各種市場的漲跌。簡單來說，CFD 就類似於期貨買賣，若投資人預期未來現貨價格會上漲，便可買進該標的之差價合約，並在未來價格上漲時賣出，以賺取其中的價差；反之，投資人也可以預期未來該金融商品的價格會下跌，以做空的形式高賣低買，同樣也能賺取價差。

為什麼要選擇 CFD？差價合約交易 3 大優勢分析

CFD 是一檔熱門的衍生性金融產品，因為門檻低、選擇多、彈性高，吸引許多投資人，以下為 CFD 的 3 大優勢，供你參考：

1. 多元投資選擇

CFD 的交易方式類似期貨，但可以交易的商品較豐富，以 IG 目前提供的金融產品為例，投資人可選擇進行外匯、指數、股票、數字加密貨幣、黃金、原油等多種 CFD 交易。此外，CFD 的交易時間不像股票市場有規定的交易時間，平日 24 小時都能於交易平台上進行差價合約交易，並且大部分市場提供低於傳統交易的合約大小，使得 CFD 的交易具有更多彈性空間。

2. 高度槓桿特性

由於 CFD 僅要求投資人支付少許保證金，就能獲得與現貨交易市場相同的損益，因而獲得許多投資人的青睞。投資人可以利用 CFD 的槓桿特性，僅需支付保證金就能以 5-200 倍的槓桿，參與多種金融商品交易。

3. 可進行雙向交易

CFD 有著雙向交易的特性，投資人可以預期投資標的的未來趨勢，選擇做多（買低賣高）或做空（賣高買低）2 種方式進行交易。此外，由於差價合約不需實際交付現貨，不像期貨或選擇權需要找到對手來承接合約、進行實體交割，使得 CFD 具備了很大的彈性運作空間。

CFD 可以投資哪些金融商品？5 種常見 CFD 交易介紹

CFD 的投資選擇多元，以下將為你簡單介紹市場上較常見的 5 種可進行差價合約交易的金融產品：

1. 指數 CFD

指數的市場流動性高，且成本低於單支股票的交易，是許多人投資的熱門選項。一般有經營 CFD 的交易商皆含有 6 種以上指數 CFD，包含美國知名的三大指數 S&P 500、道瓊、納斯達克，以及香港恆生、德國 DAX 等熱門指數標的，而海外券商 IG 甚至還有台灣指數的交易選擇。藉由差價合約交易商進行合約交易的好處在於，平台上提供 24 小時交易，且保證金最低 1.5% 起跳，讓投資人得以更靈活運用投資策略。

2. 股票 CFD

一般股票交易是透過證券交易所來進行買賣，需支付交易手續費等費用，而股票 CFD 的交易者是以差價合約的形式購買，雖然交易者不享有股票的所有權，卻仍能收取股息，並透過股票價差獲得損益。

3. 外匯 CFD

外匯 CFD 即為外匯保證金（Foreign exchange margin trading），即是以差價合約進行外匯貨幣對交易。由於市場上的外匯交易買賣金額龐大，普通的投資人難以擁有足夠的資金進場，此時便可透過 CFD 或是期貨進行交易，而外匯 CFD 不像期貨有固定到期日、實物交割等問題，因此彈性相對較大。

4. 大宗商品 CFD

常見的大宗商品包含黃金、石油、小麥、天然氣等，運用 CFD 交易大宗商品的形式與期貨類似，但是投資人不需擔心到期日、實體交割等問題，且進場金額較低，唯一需要注意的是差價合約若持倉過夜則會產生隔夜利息，也需計算在 CFD 的交易成本內。

5. 加密貨幣 CFD

在投資加密貨幣時，需要先擁有加密貨幣的錢包，其概念就類似開一個銀行帳戶（錢包），並需使用私鑰（密碼）來管理交易，使用 CFD 交易加密貨幣不需擁有錢包，可以避免黑客攻擊的潛在風險，加上靈活做多做空和槓桿交易的特性，讓您更專注於市場的變動。

差價合約最大的優勢就是可以進行 24 小時交易，讓投資不受時間限制。其中，IG 還提供了比其他券商更多的週末交易時間，詳情請見 IG 交易時間，並設置了保證停損的功能，讓投資人可以藉此安全地控制下檔風險，將損失降到最低。

如何進行 CFD 交易？先了解差價合約的運作模式

進行 CFD 交易時，投資人可選定欲交易的 CFD 投資標的，並支付標的物資產的一定比例，以高槓桿的方式進行交易。購入單位通常會以標準化合約（亦稱作一手）進行，交易成本則來自交易時的買入價（Bid）及賣出價（Ask）兩者間的差價，又稱為點差，若是持倉過夜的話，平台還會再收取隔夜利息。然而，每個平台上的點差、隔夜利息皆不一樣，因此在挑選時也可以多方比較，能夠幫助您妥善管控成本。

差價合約交易與其他形式的交易存在許多差異，理解這些細微差別能夠幫助你更有效地進行交易。建議可透過 IG 課堂參加免費線上課程或開設模擬賬戶演練交易。

如何進行 CFD 交易？先了解差價合約的運作模式

進行 CFD 交易時，投資人可選定欲交易的 CFD 投資標的，並支付標的物資產的一定比例，以高槓桿的方式進行交易。購入單位通常會以標準化合約（亦稱作一手）進行，交易成本則來自交易時的買入價（Bid）及賣出價（Ask）兩者間的差價，又稱為點差，若是持倉過夜的話，平台還會再收取隔夜利息。然而，每個平台上的點差、隔夜利息皆不一樣，因此在挑選時也可以多方比較，能夠幫助您妥善管控成本。

差價合約交易與其他形式的交易存在許多差異，理解這些細微差別能夠幫助你更有效地進行交易。建議可透過 IG 課堂參加免費線上課程或開設模擬賬戶演練交易。

5 間國內外差價合約交易商介紹

進行 CFD 交易前，除了要了解差價合約運作模式、投資標的的市場行情，還需注意交易平台的規模及歷史。以下列舉目前較知名的 5 大國內外交易商，供你參考：

一般來說，想要進行 CFD 交易有 2 種管道：國內以及海外經紀商，而不同管道可交易的市場、槓桿倍數皆不一樣，事先進行多方研究，才能有效評估自身能夠承擔的風險。

依照上述表格整理，可以明顯看出，海外經紀商的交易市場規模、槓桿倍數皆比國內券商來的大，對於想以少額資金參與以上投資市場的投資人來說，是一個較能夠靈活運用投資策略放大收益的選擇，相對地，高槓桿也意味著較大的虧損風險。

[1] 資料出處：https://www.yuantafutures.com.tw/LTMcommoditycharge

[2] 資料出處：https://www.ig.com/cn/cfd-trading

[3] 資料出處：https://www.forex.com/cn/markets/

[4] 資料出處：https://www.oanda.com/bvi-ft/cfds/

[5] 資料出處：https://assets.fxlib.app/hk/doc/Chinese/product_guide_mkt_chg_tc.pdf

如何選擇適合的 CFD 交易商？

除了成本管控，交易商的安全性非常重要，投資者可以觀察品牌成立時間、全球規模，也可以審視該機構所獲得的監管牌照是否來自知名金管機構，以下列舉 7 間知名監管機構（regulators），供您參考：

下方表格已為您整理出常見的 CFD 交易機構的牌照認證：

[6] 資料出處：https://jyforex.com/yuantafutures/

[7] 資料出處：https://jyforex.com/iggroup-word-of-mouth/

[8] 資料出處：https://jyforex.com/forex-jiasheng/

[9] 資料出處：https://jyforex.com/oanda/

[10] 資料出處：https://jyforex.com/fxcm-fuhui/

其中，作為全球第一 (11) 的 CFD 首間提供差價合約服務的券商 IG，成立 47 年來，受多國金融管理局的嚴格監管擁有了 11 張國際監管牌照，且客戶資金均獨立存放於受監管的銀行託管帳戶內，嚴格維護每位投資人的交易安全，平台功能更屢獲殊榮，備受交易人信賴。

總結

差價合約 CFD 有多元的投資選擇，如 IG 平台上有超過 17000 個市場供投資人進行交易。

差價合約 CFD 可利用槓桿特性進行雙向交易，提供投資人更多的彈性。

選擇 CFD 券商時，需考慮其交易成本、規模以及監管牌照數量，保障投資安全性。

[1] 資料出處：https://www.yuantafutures.com.tw/LTMcommoditycharge

[2] 資料出處：https://www.ig.com/cn/cfd-trading

[3] 資料出處：https://www.forex.com/cn/markets/

[4] 資料出處：https://www.oanda.com/bvi-ft/cfds/

[5] 資料出處：https://assets.fxlib.app/hk/doc/Chinese/product_guide_mkt_chg_tc.pdf

[6] 資料出處：https://jyforex.com/yuantafutures/

[7] 資料出處：https://jyforex.com/iggroup-word-of-mouth/

[8] 資料出處：https://jyforex.com/forex-jiasheng/

[9] 資料出處：https://jyforex.com/oanda/

[10] 資料出處：https://jyforex.com/fxcm-fuhui/

[11] 全球第一的差價合約券商 （按收入計算，不包括外匯）。數據來源︰截至 2021 年 10 月已公佈的財務報表。