〈房貸族看過來〉大房買不起、小套房需求增 銀行逆勢切入小宅貸款

過去想要買房，專家都會建議避免選擇轉手性或抗跌性較弱的小套房，因為貸款條件相對也薄弱，但近來有不少銀行逆勢搶進小宅貸款，永豐銀行就切入都會區 10 坪 (含) 以上的房貸業務，北富銀、玉山銀等也都有承作小宅房貸。

現在人薪水沒漲，房價高漲，加上都市的土地嚴重供需失調，買不起大房子，買的坪數越來越小，但是談到買小套房要申辦貸款，常常被銀行拒於門外。

不過永豐銀行看準都會區小坪數住宅逐漸成為「宅」女「宅」男的購屋新趨勢，並發現近年來女性與男性房貸新戶年增率差距趨近，展現女力當道的購屋趨勢，永豐銀行首創業界最新房貸專案，為實現「女人家」購屋夢想，房貸利率最低 1.33% 起，都會區 10 坪 (含) 以上可申貸，貸款成數最高 8 成 5。

永豐銀表示，還款本金可自動轉為循環額度隨時動用，利率 1.88% 起，資金運用更有彈性；由線上房貸專員服務申辦房貸的新戶正常繳款滿 2 年，第 3 年起，每年利率減碼 0.01 個百分點。育有 6 歲以下幼兒的民眾還可再享手續費減免優惠。此外，並設置專屬網站為客戶提供找房、買房、居家清潔裝潢等線上服務連結，讓客戶能輕鬆成家。

北富銀、玉山銀都有在承作 15 坪以下小宅房貸，其中，北富銀因為考量市場轉手問題，會以優質客戶加上購買精華地區案件的「一加一條件」控管風險，另外在貸款成數及寬限期等配套條件上，也會視個案彈性調整。而玉山銀若承作 15 坪以下的房貸，則會依借款人資歷、擔保品座落地點、擔保品類型等綜合評估承作條件，進行貸放成數控管，但若是要申貸 10 坪以下房屋案件，則會更為審慎評估。