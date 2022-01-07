高盛投資的英國數位銀行Starling抵制臉書 因未嚴審詐欺廣告

英國數位銀行 Starling 表示，它將抵制臉書母公司 Meta (FB-US)，因為它始終未能解決欺詐性金融廣告問題。

Starling CEO 兼創始人 Anne Boden 表示，因為詐騙者瞄準該公司客戶，所以她將不再付費在臉書和 Instagram 上登廣告。

Boden 一直在向英國政府施壓，要求其重視《線上安全法案》中的金融欺詐問題。《線上安全法案》將要求 Meta 和 Google (GOOGL-US) 等大型科技公司負起責任，對有害和非法材料採取行動。未採取行動的公司將面臨 1800 萬英鎊（2400 萬美元）或全球年收入 10% 的罰款，以較高者為準。

審查該法案的國會委員會上月建議法案應涵蓋詐騙廣告。英國金融行為監管局之前曾對宣傳投資詐騙的廣告發出警告。例如，其中包括擅用名人照片來欺騙消費者的加密貨幣詐騙案。

谷歌於去年 8 月停止接受金融服務廣告，除非廣告商獲得英國金融行為監管局的授權，或有資格獲得某些豁免。Meta 在 12 月承諾收緊金融廣告政策，但一直未採取行動；Meta 表示將在今年稍後再執行相關政策。

Starling 成立於 2014 年，為英國最大的數位銀行品牌之一，擁有 270 萬客戶群。以擁有 47.5 萬個商業帳戶計算，該銀行控制了英國商業銀行市場 7% 的市占率。

該銀行的股東包括高盛 (GS-US)、卡達投資局 (Qatar Investment Authority) 和富達，最新估值為 15 億美元；競爭對手包括 Revolut 和 Monzo 等公司，估值分別為 330 億美元和 45 億美元。

Boden 試圖迫使 Meta 採取行動打擊網路欺詐，是比照主要品牌大規模抵制的作法；這些品牌在 2020 年暫時停止在臉書上投放廣告，原因是臉書在未能嚴格把關審查仇恨言論。