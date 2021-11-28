外幣定存夯 數位銀行搶商機 美元最優享0.6%高利

今 (2021) 年以來新台幣持續走強，美元兌新台幣的匯率一路走低，美元 28 字頭不但成為今年常態，更不時可見 27 字頭行情，為新台幣 25 年以來最強表現，看準買進外幣正處於歷史相對低點，許多銀行紛紛搶推外幣定存，其中，美元定存最高甚至達 0.6% 高利。

即便全球疫情尚未完全趨緩，短期內民眾還無法到國外正常旅行，但趁現在買進外幣搭配銀行高利定存方案，仍不失為強化個人資產配置的好機會。各家銀行也紛紛趁勢推出外幣高利定存專案搶客，其中尤以各數位銀行搶推的優惠方案最吸引人。

美元一向都是各銀行推外幣高利定存的兵家必爭之地，渣打銀行心幸福數位帳戶提供美元定存 5 個月 0.3% 的優惠方案，起存金額為 1,000 美元；玉山銀行 e.Fingo 提供 3 個月 0.25% 及 6 個月 0.3% 的方案，起存金額為 1,000 美元；王道銀行則推出 2 個月 0.6%，起存金額同樣為 1000 美元，高利最誘人；永豐大戶提供 6 個月 0.22%，100 美元以即可起存。

此外，針對市場上同樣備受歡迎的人民幣定存，渣打銀行心幸福數位帳戶提供 6 個月 2% 優惠，起存金額為 5,000 元人民幣；玉山銀行 e.Fingo 提供 3 個月 2.2% 及 6 個月 2.3% 的方案，起存金額為 5,000 元人民幣；王道銀行提供 2 個月 2.4% 優惠，起存金額 1,000 元人民幣；永豐大戶則提供 6 個月 2%，起存金額 100 元人民幣。

綜觀各數位銀行的外幣定存方案，多半提供不錯的優惠利率，但和新台幣定存方案比起來，天期多半較短。想要投資外幣定存的民眾，不妨多多比較各家方案，包括利率、天期、起存門檻等，選出最適合自身需求的方案。