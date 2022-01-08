〈熱門股〉疫情群聚連環爆 清潔、檢測廠漲勢剽悍

Omicron 新變種病毒疫情連環爆，本土疫情趨於嚴峻，資金進駐防疫概念股，多檔個股本周漲勢剽悍，包括清潔用品廠毛寶 (1732-TW) 周漲 32% 居冠、康那香 (9919-TW) 也上漲近 2 成，檢測廠亞諾法 (4133-TW) 與 ABC-KY(6598-TW) 也有逾 10% 漲幅。

不只國內遭 Omicron 入侵，美國也在 Omicron 疫情壟罩下，單日確診人數飆新高，檢測產品供不應求，瑞磁 (ABC-KY) 半數新冠分子檢測試劑庫存已被美國客戶訂光。

公司直言，明顯感受到美國迫切訂單需求，整體需求量已回到去年 7、8 月疫情高峰水準，目前也正加緊腳步趕工出貨。

另外，瑞磁旗下新冠 + 流感七合一檢測試劑也獲得美國 FDA 緊急使用授權 (EUA)，該產品單次可檢測 7 個項目，一天可檢測 564 例檢體，客戶多為中大型實驗室且已進入產品測試，可快速拓展市場。

亞諾法則看準綜合性抗體檢測試劑需求，目前開發出三種綜合性抗體檢測產品，一款主要提供給一般實驗室；一款則可辨識 Delta 等變種病毒，其受到疫苗開發商青睞；一款則為快篩產品，10 分鐘變可知道結果。

亞諾法營收比重方面，抗體產品占 47%、新冠相關檢測占 25%、蛋白質產品占 11%、其他占 17%。