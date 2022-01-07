〈進出口統計〉2021年出口值首破4000億元創歷史新高 寫四大驚奇

擺脫疫情等逆風因子干擾，2021 年進出口締造四大亮眼成績，包括全年的進、出口值，以及對五大市場進出口值均同步創下歷史新高紀錄，其中出口年增幅 29.4%、進口年增幅 33.2%，增幅僅次 2010 年。

財政部今 (7) 日公布 2021 年全年進出口統計，其中 12 月出口值共 407.2 億美元，創歷年單月次高、年增幅 23.4%；累計全年出口值共 4464.5 億美元，全年出口首度突破 4000 億美元，年增幅 23.4%，年增幅近 3 成。

在出口強勁帶動下，12 月進口值 349.5 億美元、年增幅 28.1%，累計全年進口值共 3811.7 億美元、年增幅約 33.2%。

在出口部分，包括電子零組件、資通訊設備、基本金屬、塑橡膠、機械、化學品與運輸工具等 7 大出口貨類，不論是第 4 季或全年出口值聯袂站上歷史新高水位，其中電子零組件 12 月出口值 162.64 億美元、年增 27.5%，為連續 32 個月正成長，是 2000 年科技泡沫以來，最長上升週期。

進口的主要 7 大貨類中，包括電子零組件、機械、資通訊與視聽產品、精密機械、農工原料、資本設備與消費品等全年出口值同樣寫下歷史新高。

財政部統計處處長蔡美娜指出，今年以來我進出口表現可說一直「站在高崗上」，其中 12 月出口值 407.2 億美元、年增幅 23.4%，連續 18 個月正成長，單月出口值更是連三個月突破 400 億元，表現亮眼。

蔡美娜表示，去年雖有疫情威脅、美中貿易爭端、供應鏈與物流不順暢等逆風因子，但在正向力量更勝一籌的情況下，挾著國際經濟復甦、終端需求轉強、出口售價調升等利多加持，在傳產反彈、新興應用科技、國內廠商積極投資帶動下，帶動進出口分別跨越 4000 億美元、300 億美元關卡，創下前所未見的紀錄。

展望後市，2022 年首季出口表現，可能受 2021 年基期墊高影響，預估今年首季年增幅約 13.4%，其中 1 月適逢傳統淡季，從季節性走勢推測，預估年增幅約 14% 到 17% 區間，單月出口值約 391 億美元到 401 億美元區間。