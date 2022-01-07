〈愛德萬展望〉測試設備需求強 調升全年接單金額至5650億日圓 增幅高達41.25%

半導體測試設備大廠愛德萬測試 (Advantest)(6857-JP) 今 (7) 日舉行年度記者會，台灣董事長暨總經理吳萬錕表示，現今半導體需求續強，設備交期也至少半年起跳，客戶紛紛提前下單，原預估截至今年 3 月底的年度接單達 4000 億日圓，現今則調升至 5650 億日圓，調幅達 41.25%。

觀察今年測試設備市場，吳萬錕認為，隨著 IC 出貨量穩健增長，加上車用晶片數量以倍數增長，以及 5G、WiFi 6 新技術推進，帶動整體晶片測試複雜度提升，預計今年不論邏輯 SOC、記憶體測試設備需求只增不減。

以 SOC 測試設備來看，吳萬錕引述研調機構 VLSI 報告指出，隨著晶圓代工大廠持續往先進製程推進，過往市場規模約 35 億美元，去年隨著市場成長、已達 41 億美元，今年將再持續成長，首度突破 50 億美元。

記憶體方面，吳萬錕坦言，儘管現今記憶體需求趨緩，但庫存仍維持健康水位，同時也將密切觀察韓系大廠的動向，預期今年記憶體測試設備市場仍可較去年小幅成長，約達 14 億美元。

展望後市，吳萬錕看好，IC 市場今、明兩年仍會維持成長態勢，而測試設備因與 IC 市場連動性高，展望樂觀，尤其在 5G、HPC、手機、晶圓代工的先進製程等需求驅動下，長期需求穩健增長。

愛德萬 2021 財年 (截至今年 3 月) 預計，今年度訂單金額將達 5650 億日圓，不僅較原預期的 4000 億日圓大幅成長，年增也達 70.9%，銷售額則可達 4000 億日圓，年增 27.9%。