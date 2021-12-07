〈進出口統計〉前11月出口4057.5億美元 寫三大歷史紀錄

出口熱引申進口暢旺，財政部今 (7) 日公布 11 月出口值 415.8 億美元，累計前 11 月出口值 4057.5 億美元，累計進口值也有 3462.3 億美元，財政部統計處處長蔡美娜表示，今年以來進出口值創下近 11 年來最大增速，五大主要出口市場也提前追平歷年紀錄，同步寫下三大紀錄，而第 4 季出口將是有史以來最旺的一季。

蔡美娜說，11 月出口年增幅 30.2%，不僅表現優於財政部預期，更創 10 年以來最長成長周期，蔡美娜分析，主要可歸納五大原因，包括：一、疫情反覆衍生出新共存模式，先前壓抑的終端需求因此加速釋放，二、數位轉型與新興科技加持，三、科技傳產漲價效應，四、缺料導致產能遞延，五、東西方年底採購旺季。

觀察主要出口貨類，11 月包括電子零組件、資通訊設備、基本金屬、機械與礦產品出口全數呈現正成長，其中礦產品單月出口值 13.4 億美元、年增幅 1.6 倍；機械出口值 25.5 億美元，創歷年單月新高，僅光學器材獨憔悴，出口值 10.9 億美元、年減 3%。

對於光學器材出口值逆勢縮減，蔡美娜對此表示，從廠商說法研判，主要是產業淡季提前來臨，但從市場釋出的最新訊息來看，11 月電視面板價格收斂，小尺寸產品出貨有回溫跡象，不論商用工業月需求強勁，研判到明年第 2 季新產品放量將對出口有正向助益。

展望後市，蔡美娜表示，12 月出口值推估約落在 400 億美元到 412 億美元區間，年增幅預估約為 21% 到 25%，預估第 4 季出口值將連續三個月都在 400 億美元以上，全年的出口年增幅大約將近 3 成。

蔡美娜補充，根據主計總處預估，第 4 季出口年增幅展望上修至 24.3%，規模值 1208 億美元，在民間積極投資、擴大產能帶動下，正好可支應新興科技的需求，加上適逢年底採購旺季，預估第 4 季出口幾乎可以確定是有史以來最旺的一季。