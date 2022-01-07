〈台股盤後〉電傳急殺 金融、防疫不敵賣壓 失守18200點

受到國際股市拖累、國內疫情升溫，台股早盤小紅開出後，電子、傳產賣壓湧現，指數急殺下挫超過 200 點，儘管金融族群、防疫概念股逆勢撐盤，但指數仍守不住 18200 點關卡，終場以 18169.76 點作收，下跌 198.16 點或 1.07%，成交量 3268 億元。

櫃買指數再度走弱，早盤翻黑下挫，終場下跌 4.61 點或 1.99%，收在 226.61 點，跌破月線，其中，光電族群跌幅最重、近 4%，其次為半導體下跌 3.09%；文化創意與航運族群額逆勢收紅。

電子三雄同步走弱，台積電震盪走低，終場下跌 1.55%，收在 634 元；聯發科早盤翻黑後一路走跌，以 1100 元作收，下跌近 4%；鴻海同樣收黑，下跌 0.46%。其他電子權值股也一片慘綠，包括聯電、台達電、日月光、矽力 - KY、面板雙虎都有 1-2% 跌幅。

傳產指標股也走跌，貨櫃三雄早盤下挫翻黑，萬海下跌 1.83%、長榮也有 1.74% 跌幅、陽明則收跌 0.87%；航空雙雄同樣賣壓沉重，華航下跌 1.45%、長榮航也有逾 1% 跌幅。

資金轉向金融族群，玉山金、元大金、華南金、永豐金、兆豐金等都有上漲 1%；新光金、第一金、合庫金、中信金、開發金等也收紅。

桃園機場群聚案件擴大，Omicron 變異株進入社區，疫情再拉緊報，防疫概念股漲勢剽悍，ABC-KY、恆大、毛寶、亞諾法、合世攻上漲停；康那香、瑞基、美德醫、寶齡等拉出逾半根漲停；興櫃股的國鼎、普生、博錸、金萬林、昱厚等表現也跌。

法人表示，台股受到疫情再起、美股升息等因素影響，出現恐慌性賣壓，預期利空因素尚未解除前，大盤將呈現整理格局。