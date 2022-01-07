〈台股盤前〉上有壓下有撐 量縮整理觀望國際股變化

台股昨日收在 18367.92 點，下跌 132.04 點，跌破 5 日線，但留下 114 點下影線，成交值 2926.95 億元，隨著美股續跌，但台積電 ADR、聯電 ADR 有撐，法人認為，台股今日收周線雖有持續修正壓力，但支撐力道仍是不容小覷，預料將呈量縮觀望整理格局。

昨日三大法人在集中市場同步賣超，合計賣超 118.66 億元，其中，外資賣超 73.93 億元，終結連 11 買，投信賣超 6.31 億元，自營商賣超 38.42 億元。

美股四大指數中，僅費半上漲，其中，道瓊指數下跌 170.64 點或 0.47%，收 36,236.47 點；那斯達克指數下跌 19.3 點或 0.13%，收 15,080.87 點；標普 500 指數下跌 4.53 點或 0.1%，收 4,696.05 點；而費城半導體指數上漲 29.2 點或 0.75%，收 3,909.0 點。

不過，台股 ADR 表現持穩，台積電 ADR 反彈 1.11%，日月光 ADR 漲 0.88%，聯電 ADR 漲 3.32%。

由於運輸市況仍高度熱絡，華航、長榮航宣布調漲亞洲區間市場的運價，調幅上看 20%，而海運業者包括 - 長榮、中遠海控、HMM、ONE 和 ZIM 也公告，將從 2 月 1 日起調漲亞洲至美國的綜合費率附加費 (GRI)，去程平均約漲 10%。

iPhone13Pro 熱賣，鴻海旗下富士康河南鄭州廠急招工因應生產需求，隨著人員陸續到崗，有助營收動能延續。

美國消費性電子展 (CES) 登場，友達宣示採用新一代 miniLED 背光設計的 AmLED 先進顯示技術，攜手品牌大廠如華碩、宏碁、技嘉和微星等導入電競 / 創作者筆電、桌上型顯示器應用。

矽晶圓廠合晶產能供不應求，第一季 8 吋矽晶圓價格調漲 10%，第二季也將再漲價，而今年擴產主要集中在 12 吋矽晶圓，8 吋則透過去瓶頸增加產能，全年資本支出估將維持 20-30 億元。

元大投顧認為，從技術面來看，周 K 棒已向上突破先前三重底的頸線位置，惟本周 K 棒已見長上影線，週 KD 指標開口逐步收斂，波段漲勢放緩，不過，整體來看，在台股呈緩漲急跌走勢下，盤面仍維持多頭的架構。