科技股推升台股指數創新高 7檔基金沾光績效靚

在科技股領軍下，台股大盤指數屢次改寫歷史新高，其中電子股漲幅更勝大盤，期間電子股成交量能平均近七成，帶動科技相關台股基金績效跟著水漲船高。

根據統計，投信發行 25 檔台股科技型基金，在台股改寫新高期間，績效超過 1.5% 的基金共有 7 檔，包括 PGIM 保德信科技島 1.79%、台中銀數位時代 2.96%、景順台灣科技 2.51%、富蘭克林華美台股傘型之高科技 2.13%、國泰科技生化 2.05%、野村高科技 1.87%、野村 e 科技 1.87% 等。

保德信投信指出，今年台股成長動能延續，但整體成長幅度相較去年緩和，看好科技類股重返市場主流，配合美國股多頭領漲，替元月作夢行情加溫，建議今年首季投資聚焦具有規格升級、成長能見度高的科技類股，包括 Intel、AMD 傳輸介面進化，以及硬體新產品上市、伺服器等。

統計顯示，近 10 年第一季電子指數上漲機率高達 8 成，且消費電子大展 (CES) 與巴塞隆納世界行動通訊大會 (MWC) 等重量級科技展都在第一季登場，替科技股挹注話題與熱度，展覽中的最新技術可望成為電子股潮流所在。

舉例來說，CES 大展一向被視為科技產業風向球，今年的展出主要聚焦四大趨勢，包括數位服務、AI 跨產業應用、聯網裝置、元宇宙等，都值得投資人留意。

PGIM 保德信科技島基金經理人葉獻文指出，在雲端運算應用發展下，全球伺服器市場持續成長，5G、AI 及邊緣運算等應用將成為未來市場主要趨勢動能。根據研究機構預估，2021 年伺服器 ODM 台廠占全球產能將高達近 9 成之多，預期 2022 台廠伺服器出貨量增幅上看 6%，相較 2021 年的 5.2% 再成長。

儘管全球缺料問題不僅影響伺服器主機板上零組件，也為其他關鍵零組件的供貨時程帶來阻力，然而在雲瑞應用快速發展的趨勢之下，今年唯一變數將為 Power IC 產能是否足以滿足市場需求。