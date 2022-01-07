哈薩克暴動衝擊加密貨幣算力下滑 主板廠短期營運有隱憂

全球第二大加密貨幣採礦重鎮哈薩克近期發生大規模暴動，當地政府為平息動盪，強制關閉全國電信網路服務，連帶造成全球加密貨幣算力急遽下滑，估驟減逾 1 成，加上聯準會釋出加速升息、縮表消息，導致比特幣價格一度跌破 4.2 萬美元，主板廠短期營運承壓。

受多重利空影響，加密貨幣價格連日走跌，市值縮水至 2 兆美元，比特幣、以太幣等指標加密貨幣今年以來跌幅 1 成，根據最新報價，比特幣價格至今日中午 12 點已跌破 4.2 萬美元大關。

在加密貨幣利空籠罩下，與挖礦連動性高的主板廠今日跌勢均較大盤劇烈，技嘉 (2376-TW) 重挫逾半根停板，麗臺 (2465-TW)、華擎 (3515-TW) 跌幅也超過 4%，青雲 (5386-TW)、映泰 (2399-TW)、承啟 (2425-TW)、撼訊 (6150-TW)、微星 (2377-TW) 等均被壓在盤下。

展望未來，主板業者對加密貨幣市場仍持樂觀態度，認為隨各國在相關應用、ETF、監管等配套更趨成熟，加上流通性增加下，有利加密貨幣市場正向發展，且從中長線觀察虛擬貨幣價格，仍維持在歷史相對高檔位置。

由於中國近年擴大打壓加密貨幣市場，導致全球礦場出現大規模遷移，其中，哈薩克就成為礦場聚集地之一，並在去年擠下中國成為全球第二大加密貨幣重鎮，僅次於美國。