台數科旗下鑫傳今登興櫃大漲94% 去年前11月EPS 4.18元

台灣第四大有線電視業者台數科 (6464-TW) 集團旗下子公司鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 () 今 (7) 日登錄興櫃交易，早盤大漲 94%，鑫傳自結 2021 年前 11 月稅後純益 1 億元，每股純益為 4.18 元。

鑫傳成立於 1997 年，目前股本為 2.4 億元，由台數科集團持股 79.5%，董事長為廖紫岑，今天以每股 68 元參考價登錄興櫃交易，早盤成交價攻上最高達 132 元，鑫傳的主要推薦券商為台新證券及富邦證券。

鑫傳主要經營電視購物、衛星電視台、節目製作、廣告銷售，2021 年前 11 月營收為 4.15 億元，毛利率 54.99%，2021 年前 11 月稅後純益 1 億元，每股純益為 4.18 元。

台數科集團董事長廖紫岑表示，鑫傳在台數科集團 20 餘年，2018-2020 年每年每股純益都有 4-5 元，是集團獲利小金雞，如今結合電商、內容、頻道三方資源，搭上 5Ｇ時代來臨，必能打造出獨一無二的數位匯流生態系。

依經濟部統計處資料顯示，2020 年度電子購物營業額已達 2412 億元，年增率 16.09%。去年鑫傳以這個區塊營收成長最大，廖紫岑表示：美麗人生將積極地跨足電商也不排除合併其他電子商務標的，將會是鑫傳未來發展的重點。

廖紫岑指出，鑫傳進入到資本市場，是有線電視產業數位轉型的重要的一步。在 5G 時代來臨下，產業轉型光靠翻轉還是不夠，要有穿越力。元宇宙啟動，從電子商務的爆發與 OTT 眼球商機的競合，以致攸關社會企業責任的陪伴產業開創。