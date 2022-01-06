維珍集團創辦人Richard Branson確診Omicron 正逐步康復中

英國億萬富翁 Richard Branson 6 日表示，他與妻子和其他家庭成員在 Omicron 變種病毒檢測中呈現陽性，現在正從「輕度」新冠病毒病例中逐漸康復。

Virgin Group 創始人 Branson 在推特上貼文指出：「朋友和家人，包括我和我的妻子 Joan，最近都感染了 omicron 病毒。由於所有人都接種了疫苗和加強劑，因此我們的症狀很輕微。」

他也再三強調接種疫苗的重要性，敦促所有符合條件的人接種疫苗加強劑。

Branson 在另一條推文中表示，他 7 日不會與 Virgin Orbit (VORB-US) 團隊一起在納斯達克交易所敲開盤鐘。Virgin Orbit 將於近日在納斯達克掛牌交易。集團另一家航太公司 Virgin Galactic (SPCE-US) 已於 2019 年 10 月 28 日在紐約證券交易所 (NYSE) 上市掛牌。

Omicron 似乎比以前的變種病毒株更容易傳播。不過世界衛生組織 WHO) 表示，截至目前的證據顯示該變種病毒引起的症狀不太嚴重。

最近，包括美國和英國在內的國家擴大了加強劑的注射計畫，大量研究指出，初始的疫苗療程可能不足以阻止 Omicron 的傳染，但加強劑可能會有所幫助。