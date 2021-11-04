Bed Bath & Beyond 飆漲70%？分析師：眼睛孽障重 沒道理！

北美家具用品連鎖零售商 Bed Bath & Beyond 週三 (3 日) 大漲 15% 以上，盤後續揚近 4%，係因前一日該公司宣布與 Kroger 合作，且計畫擴大執行庫藏股，但分析師卻認為，這些作為根本不足以大漲。

Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 受新合作消息激勵，週二盤後飆漲 70% 以上，但週三收盤卻僅上漲 2.55 美元或 15.22%，收 19.30 美元。

Bed Bath & Beyond 週二宣布與雜貨連鎖店 Kroger (KR-US) 建立合作夥伴關係，明年起將在 Kroger 各種商店和網站上銷售其部分家居和嬰兒產品。該公司也宣布推出新的數位商場，用以銷售第三方品牌的商品。

Loop Capital 分析師 Anthony Chukumba 認為，這樣的做法還不夠。「從我的角度來看，昨天盤後一度漲到 80% 根本沒道理，以其他零售商來說，百思買也不會在 Trader Joe's (有機超市) 賣手機和 iPhone 吧，這太荒謬了。」

Bed Bath & Beyond 股價自 2015 年觸頂以來已下跌近 80%。自 2015 年以來，該零售商的同店銷售額持續萎縮，尤其是過去兩年因新冠疫情肆虐，去年 5 月止的季度，EPS 甚至摔至負值。

Chukumba 表示，對於 Bed Bath & Beyond 今年 1 月命了兩位新略行銷管理者，其中一位來自 Target (TGT-US)，投資者顯得很興奮，他們期盼「這就是可以解決行銷問題的人」，但他們恐怕想得太遠了。

該公司過去幾個月一直為扭轉營運而奮戰，推出許多自有品牌，但通膨上升、供應鏈中斷和新冠變種病毒讓他們遭遇各種難關，在 9 月為止的最新季度財報中，營收年減 26%，獲利更暴減 92%。

「他們正在做一些對的事情，例如嘗試推出自有品牌，但還未見成效。」該分析師說。

Chukumba 強烈認為投資者應該要賣掉 Bed Bath & Beyond 股票，其中理由也與其實體店有關，因為 Bed Bath & Beyond 推行數位商場，無法讓消費者親自感受購買物品之美。他舉例 Williams-Sonoma (WSM-US) 和 RH's (RH-US) Restoration Hardware，「這樣的商店以特色食物和酷炫新產品來吸引顧客。」

花旗分析師週三給予 Kroger 股票「中立」評級，理由是 Bed Bath & Beyond 會囤積要上架 Kroger 商店的貨品，意味著 Bed Bath & Beyond 會記錄銷售額並支付費用給 Kroger。

Kroger 週三股價收高 5.5%。

Kroger 和 Bed Bath & Beyond 沒有立即回應置評請求。

花旗分析師 Paul Lejuez 表示：「整體而言，對 KR 來說，這個舉措可以合理改善其網路供應，但就我們來看，不太可能讓漲幅大成這樣。」