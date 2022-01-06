開年來利率一路直升 10年期美債殖利率站上1.75%

10 年期美國國債殖利率 6 日站上 1.75%，因投資人評估聯準會 (Fed) 的緊縮政策快於預期，新年以來利率持續飆升。

指標 10 年期美國國債殖利率上漲 4 個基點，為連續第 4 個交易日上漲。該指標利率 2021 年結束時收在 1.51%。

30 年期國債殖利率上升 4 個基點至 2.13%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

Fed 5 日公佈的 12 月會議紀錄顯示，Fed 已開始計劃開始縮減其資產負債表，可能會在開始升息後的某個時間點正式展開。

BMO 美國利率主管 Ian Lyngen 在報告中表示：「債券遭拋售而使殖利率只會朝更高的方向發展，關鍵在於這是實質利率的變動。」「這與 FOMC 會議紀錄中與會委員的鷹派態度一致，反映出投資人重新相信 Fed 有能力和意願對抗系統中的通膨水平。」

ADP 5 日發布的就業報告顯示，12 月私人就業人數增加了 80.7 萬人，遠高於預期的 37.5 萬人。

投資人現在將關注將於 7 日上午發布、備受關注的 12 月非農就業報告。

Nuveen 首席投資策略師 Brian Nick 表示，他認為 7 日的非農就業報告可能「相當強勁」。然而，他認為 omicron 變種病毒對勞動市場的影響可能只會出現在 1 月報告中。該報告將於 2 月初發布。

他表示，若下個月公佈的非農就業報告疲軟，可能會使 Fed 在「幾個月前預期很快」的升息立場處於「進退維谷的境地」。

市場預期 Fed 將自 3 月起提高基準利率。Fed 官員表示，預計 2022 年將升息多達 3 次。

6 日拍賣的債券有 500 億美元的 4 周票據和 400 億美元的 8 周票據。