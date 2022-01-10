搶搭元宇宙熱潮 這檔美國高科技基金也能打國際盃。

美股去年 (2021) 依然狂漲，也帶動國內美股投資熱潮，不僅海外複委託金額暴增，就連國內投信公司發行、直接投資美股的基金，也因績效佳，十分吸睛。其中，瀚亞美國高科技基金 2021 年以來至 11 月底報酬率超過 26%，位居境內同類型基金第一名，讓不少投資人趨之若鶩，使得該檔基金資產規模增加至 53 億元新台幣。

美國經濟亮眼 企業獲利動能強勁

美股 2021 年表現亮麗，道瓊、標普 500、那斯達克等 3 大指數頻創新高，費半指數漲幅更居全球主要指數漲幅之冠。不過，美國聯準會最快於今 (2022) 年展開升息循環，美股多頭格局是否會遭到破壞，備受關注。

目前市場均認為，升息對於美股而言，短期或多或少有影響，但長期來看，仍無礙於多頭趨勢發展，主要在於美國經濟復甦強勁，可望持續帶動企業獲利成長，有助於美股後市表現。

根據國際貨幣基金 (IMF) 預測，美國 2021 年 GDP 可望達 6%，領先全球主要國家；2022 年則預估為 5.2%，可望延續高成長趨勢。也因強勁的經濟成長及企業獲利表現，預估美國 S&P 500 獲利在 2022 年可望成長 8％，企業稅率調升使 2023 年獲利增長降至 4％。

此外，美股估值是否過高，這也是目前不少投資人的疑問。不過，瀚亞美國高科技基金經理人林元平認為，美國 10 年公債殖利率可望隨著 Fed 調整貨幣政策而緩步走升，但受惠於整體景氣強健，帶動投資人信心，美股本益比仍將維持在相對高端，21～22 倍本益比是有可能的。

創新題材夯 美國高科技股續航

美股各板塊中，仍以高科技族群最受到矚目，因為科技產業的營運及獲利成長動能依然強勁。根據 ASML 統計 (至 2021/9)，全球 50 大科技公司在 2020 年的息前及稅前獲利達到 4,930 億美元，過去五年的年複合成長率達到 14％。

展望未來，從 5G、電動車，到星鏈計畫、元宇宙，在創新題材持續噴發之下，美國科技產業未來發展仍具想像空間，有機會繼續引領全球股市走向。以去年最夯的科技題材之一：元宇宙（Metaverse）為例，受到新冠肺炎疫情刺激，帶動居家上班、網路會議、雲端資料庫等線上需求，加上 AR/VR 裝置的出貨量成長加速，讓元宇宙議題於去年迅速火紅，成為盤面新寵兒。

目前不僅全球科技巨頭相繼投入元宇宙領域，例如蘋果、Meta、微軟、輝達 (NVIDIA)，就連運動品牌 Nike、家電大廠 Dyson、奢侈品牌 Gucci 等不同產業也開始跨入元宇宙領域，顯見元宇宙的魅力及潛在商機非凡。

林元平分析指出，元宇宙讓科技產業應用更廣泛，產業鏈大致可分為基礎設施 (如晶片、5G、資料中心)、使用者介面 / 平台(如遊戲、影音、電商)、系統工具(如操作系統、3D 介面、AR/VR 技術)、使用者裝置(遊戲機、穿戴裝置) 等四大範疇，衍生商機相當龐大。以元宇宙遊戲領導廠商 Roblox 為例，2021 年一上市，市值就約 500 億美金，目前已有超過 800 萬名開發者、4200 萬用戶。

美國經濟的強勁增長，主要來自於科技創新應用蓬勃發展，除了元宇宙，還有哪些領域值得留意呢？科技產業永遠都不缺乏題材，隨時都有新主流，從以前的個人電腦、網際網路、手機、社群媒體，到如今，AI、物聯網、電動車、區塊鏈、新材料、量子網絡等新科技應用已漸成新的當紅炸子雞，這些題材均值得關注。

當然，任何的科技應用幾乎離不開晶片，所以，在新科技驅動之下，半導體產業也是必備的投資選項。林元平指出，科技創新的結構性需求，將支撐半導體銷售規模高速成長，預計全球半導體銷售金額將以年均 7.4% 的增長率，一路成長到 2030 年的 9410 億美元，其中以手機及資料中心的應用貢獻最高，但汽車電子及工業電子成長性卻是最強的。

境內美國高科技基金也能打國際盃

由於美股去年漲勢犀利，也帶動國內美股投資熱潮，不僅海外複委託金額暴增，就連美股基金也因報酬率佳，吸引市場資金流入。目前國內共有瀚亞美國高科技基金、復華美國新星基金、群益美國新創亮點基金、聯博美國成長入息基金等四檔基金，是由國內投信公司發行，由國內經理人操盤選股、直接投資美股的境內基金。

其中，不管是短中長期績效，瀚亞美國高科技基金均勝於其他三檔基金，若拉長時間來看，2 年報酬率上看 91.71%，優於同期間 S&P500 指數報酬率 53.79%。不僅如此，該檔基金近一年 (至 2021/11/30) 累積報酬率高達 30.42%，傲居境內美國股票型第一，且相較於境外發行的資訊科技股票型基金(美國持股佔比達 60% 以上)，績效同樣居冠，顯示國內基金經理人操盤美股的功力，一點也不會輸給國外基金團隊或經理人。

此外，鑒於美股近年漲幅大，若透過定期定額投資效果也不錯，近 1 年、2 年、3 年報酬率分別 27.6%、48.6% 及 71.4%，5 年報酬率則是翻倍漲。

由於該檔基金績效佳，從 2002 年成立以來，淨值表現持續向上，令不少投資人趨之若鶩，基金規模也因此快速成長，截至去 (2021) 年 11 月基金資產規模成長突破 50 億，較前一年底增加超過三成。

林元平特別說明，該檔基金主要是投資美國高科技產業，操作策略著重評價面，藉此評估各科技次產業的發展前景和個別公司的運營及績效。強健的商業模式、財務能力、未來一到三年的獲利具有相當成長潛力，以及合宜的評價水準都是選股考慮重點，並且會聚焦最強產業趨勢，涵蓋資訊服務、通訊、消費性電子、電子商務、光電、半導體、軟體等重要科技事業。

展望未來，在美股及科技股的獲利仍將續創新高之下，美國科技股可以列為中長期投資的口袋名單。瀚亞投資建議，投資人不妨可以利用定期定額，或者趁股市修正時逢低進場的方式，佈局美國高科技股票型基金，以掌握元宇宙、電動車 / 自駕車、數位轉型、行動支付及區塊鏈等創新科技應用的長線大商機。

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