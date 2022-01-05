我12月外匯存底續創高 外資淨匯入5.85億美元

台灣央行今 (5) 日公布我國 12 月底外匯存底為 5484.08 億美元，較上月底續增 10.76 億美元，續創單月新高，央行外匯局局長蔡烱民指出，12 月外資盈餘匯出約 40.9 億美元，但外資仍淨匯入 5.85 億美元，台北外匯市場供需大致平衡。

統計過去一年，我國外匯存底增加 184.97 億美元，但仍未較 2020 年增加的多，主要因去年匯市相對供需平衡。

蔡烱民表示，12 月外資盈餘匯出約 40.9 億美元，不過，也有不少現金匯入，統計外資淨匯入共 5.85 億美元；截至 12 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 7545 億美元，月增 363 億美元，約當外匯存底 138%，較上月上揚 7 個百分點。

蔡烱民認為，外資持有股債加計新台幣存款約當外匯存底 138%，尚屬可接受範圍，南韓甚至達 200%。

蔡烱民也提到，12 月外匯存底變動因素，主要因外匯存底投資運用收益，以及主要貨幣兌美元匯率變動，12 月歐元升值 0.35%，英鎊升值 1.25%，加幣貶值 0.43%，澳幣升值 1.55%，日圓貶值 1.2%，星元升值 1.24%，台幣升值 0.36%，人民幣升值 0.11%。

觀察各國外匯存底，中國最新統計至 12 月底來到 3.2224 兆美元，日本來到 1.2795 兆美元，瑞士 1.006 兆美元，俄國為 4603 億美元，而南韓至 12 月來到 4383 億美元，月減 51 億美元，至於印度，至 12 月 24 日外匯存底為 5714 億美元。