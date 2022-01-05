傳谷歌以5億美元收購以色列資安新創公司Siemplify

據報導，谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 在週二 (5 日) 表示，該公司旗下雲端部門 Google Cloud，將以 5 億美元的價格收購以色列網路安全新創公司 Siemplify，以加強網路資訊安全。

隨著網路攻擊頻繁，以及資安相關的複雜性增加，谷歌在去年 8 月就曾向美國總統拜登承諾，將在未來 5 年內投資 100 億美元用於增強網路安全，以避免遭到駭客的入侵，而 Siemplify 將會成為谷歌的第一筆收購。

Siemplify 最初於 2015 年成立，主要提供 SOAR 解決方案，該公司在紐約也設有據點，目前全球員工數約為 150 名，該公司總計募資金額達到 5,800 萬美元。該公司產品主要協助企業組織能有效率辨識、查詢並解決資安威脅。

自新冠肺炎疫情爆發以來，隨著居家辦公、遠距學習成為潮流，谷歌的雲端業務營收幾乎翻倍，達到約 50 億美元左右。保護和應對資安問題的需求與日俱增，許多大企業如今也致力於加強網路安全。

雙方合併後，Siemplify 業務將被併入谷歌雲服務平台 Google Cloud，谷歌認為，Siemplify 能使網路安全團隊更好管理相關風險，更準確且快速的應對網路攻擊，同時降低解決威脅的成本。谷歌在去年也曾向另一家以色列網路安全公司 Cybereason 投資 5000 萬美元。