外資無畏台股下挫 狂砸429億元連三買台積電

台股今 (5) 日開高走低，儘管終場失守 18500 點大關，外資仍持續力挺，大力回補低基期、前景看旺個股，包括鴻海、日月光投控、富采、航空雙雄、金控股等，尤其台積電已連三買，累計買超金額高達 429 億元。

三大法人今日合計買超 88.33 億元，外資買超 93.37 億元，已連 11 買，累計買超金額高達 1381 億元，投信買超 3.4 億元，自營商賣超 8.45 億元；期貨方面，外資回補空單，空單未平倉口數持續降至 24087 口。

觀察外資買超對象，今日再度買進航空雙雄華航、長榮航，張數分別達 5 萬、1.7 萬，也看好基期低個股，包括日月光投控、仁寶等，且由於市場預期聯準會即將升息，也持續加碼玉山金、新光金、中信金、開發金等金融股，張數皆達 7000 張以上。

外資賣超則鎖定先前漲多個股，包括群創、友達，大砍 1.9 萬、8900 張，元大台灣 50 反 1 則是繼昨日大買後，今日反手賣超 1.3 萬張，其餘如華通、聯電、欣興、元大金也全數入列賣超前 10 名。

投信則大賣晶焱、強茂、景碩、天鈺等認養個股，相關個股今日也全留下長黑 K，獲利了結意味濃厚，自營商則在長榮航與投信對做，投信賣超約 1500 張，自營商買超 1400 張。