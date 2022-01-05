台股虎頭蛇尾失守18500點 三大法人買超88.33億元 外資連11買

台股虎頭蛇尾失守18500點 三大法人買超88.33億元 外資連11買。(圖：AFP)
台股虎頭蛇尾失守18500點 三大法人買超88.33億元 外資連11買。(圖：AFP)

台股今 (5) 日開高走低，早盤一度衝上歷史新高 18619 點，鴻海領軍鴻家軍展開落後補漲，但隨著台積電賣壓出籠，指數翻黑下跌 26 點，收在 18499 點，創新高之路止步，三大法人合計買超 88.33 億元，其中外資已經連 11 買。

加權指數成交值放大至 3380 億元左右。觀察法人資金變動情形，外資今天持續買超 93.37 億元，為連續 11 個交易日買超，累計已大買 1381 億元；投信買超 3.4 億元；自營商則賣超 8.45 億元。三大法人合計買超 88.33 億元。

內外資近來積極追捧台積電，激勵股價連日飆高，今天早盤一度漲近 2%，來到 669 元，攀上近 1 年高點，但獲利了結賣壓隨即出籠，拖累股價翻黑，終場跌近 1%，收在 650 元。

工業電腦廠樺漢獲 Google 入股，強攻元宇宙商機，激勵樺漢股價直奔漲停，達 276 元，母集團鴻海同步走揚，一度大漲 7%，最高衝上 111 元，市值大增 1040 億元，終場漲幅收斂收 109 元，泛鴻海集團股再現榮景，包括正達、瑞祺電通均亮燈漲停，陽程、沅聖、台通、乙盛 - KY、鴻準、廣宇等漲勢都相當強勁。

根據統計，去年 12 月國際晶片交貨期再度拉長，顯現半導體供應鏈缺料危機仍未緩解，台積電今天熄火，封測族群接棒演出，由日月光投控領漲 3.7%，一舉收復年線、半年線，創波段新高，此外，矽格、力成、京元電等多檔漲勢也不俗。

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