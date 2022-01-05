晶技去年12月營收11.38億元創同期新高 全年登峰

石英元件廠晶技 (3042-TW) 今 (5) 日公布 2021 年 12 月營收，回升到 11.38 億元，創同期新高，月增 5.07%，年增 5.9%，2021 年晶技營收為 152.45 億元，創新高，年增 37.98%，晶技預估 2022 年還不是景氣的高峰，預估全年業績仍有雙位數的成長。

以晶技本業核心石英元件來看，2021 年營收估達 142 億元，再創新高，較去年同期 110.48 億元增加 28.53%，全年每股純益挑戰 1 個股本。

晶技 2021 年的資本支出 25.9 億元為歷史高峰，其中包括投資台灣桃園平鎮廠的石英元件半導體製程，還有投資中國大陸浙江寧波廠、重慶廠新增設備的產能，將在 2022 年第二、三季開出，挹注 2022 年成長。

就產業景氣循環來看，晶技董事長林萬興指出，2021 年絕不是石英產業景氣循環的高點，在 5G 應用大幅開展的走勢來看，包括 WiFi 6、元宇宙產業對小型化、高頻化的石英元件需求提高，築起更高的進入門檻，看好這波石英晶體景氣可延續至 2023 年之後。

由於 ABF、半導體產品目前市場需求暢旺，林萬興認為，石英元件產業對比來看，仍具十足成長空間；2010 年全球行動通訊由 3G 轉為 4G，晶技 2012 年營收首度突破 100 億元，達 109 億元，創下當時高點，目前是 4G 轉 5G 通訊，石英晶體產業將呈現同樣的走升格局。

晶技也投資台灣平鎮廠的先進半導體製程，全部投資金額 13 億元，半導體晶圓級製程產品將在 2022 年展開送樣，預估最快在 2022 年第四季會有營收貢獻。

晶技 2021 年車用電子應用銷售較 2020 年成長 80%，在整體本業營收中，車用石英元件銷售比重也已正突破 7%。對於 2022 年車用石英元件的銷售，內部目標總體營收雙位數成長下，車用營收占比將突破衝上 12%，以這樣的推進時程來估，晶技 2022 年車用比重將達 12% ，原先預估 2025 年占營收比重 15% 的目標可望提早達陣。

晶技 2021 年前三季財報獲利已超越 2020 年全年，前 11 月稅前盈餘 34.37 億元，每股稅前盈餘 11.09 元，年增 127.1%，每股稅前盈餘為 11.09 元。