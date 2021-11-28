晶技攻車用頻率元件市場 寧波新廠規劃月產能1.8億顆

電動車市場快速崛起，包含特斯拉 (TSLA-US) 之外，中國及歐美車廠也已積極推出產品，有助汽車電子化趨勢向上，晶技 (3042-TW) 強攻汽車應用市場，新成立晶創科技己在寧波取得建廠土地建廠，預計 2023 年中開出每月 6000 萬顆新產能，後續更將擴充至 1.8 億顯。

晶技新投資事業的晶創科技，目前自有產能設在同爲晶技子公司的寧波台晶電子廠區內，每月產能 5000 萬顆，晶創在已在浙江寧波取得 33 畝的建廠用地，首期投資建廠金額規劃 6.13 億元，預計 2023 年每月開出 6000 萬顆新產能。

晶創科技設立目的即爲強攻汽車應用市場，晶技董事長林萬興指出，晶創將在最短時間內完成全數認證並取得 Vendor Code，看好電動車頻率元件用量將達 100 顆以上，較每台內燃機汽車使用 8-10 顆的需求量明顯放大。

晶技今年 5G、網通及小型化產品需求提升下，前三季營收將超越去年全年 110.48 億元，稅後純益為 24.31 億元，年增 1.33 倍，每股純益 7.85 元。晶技今年營收將再創新高，其中汽車應用今年以來已成長 30-40% ，是主要成長力道之一，車用頻率元件銷售占營收比重攀升至 8% 以上。

林萬興強調，晶技一直配合客戶端汽車電控模組設計，產品應用從非安全性的車用影音娛樂系統，進一步跨越到電控領域，目前客戶涵蓋美國及中國電動車大廠。

晶創科技首期實收股本為人民幣 6000 萬元，預計將再增資到人民幣 1 億元，法人代表則為晶技董事兼協理黃翔麟擔任。