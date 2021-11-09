晶技前三季純益大增1.33倍 每股純益7.85元

晶技 (3042-TW) 公布最新財報，前三季稅後純益 24.31 億元，已超越去年全年獲利，年增 1.33 倍，每股純益 7.85 元，市場看好，晶技 2021 年全年預估將賺回超過一個股本。

晶技 2021 年第三季營收 41.03 億元，創新高，毛利率 38.26%，季增 1.72 個百分點，年增 7.63 個百分點，單季稅後純益為 8.78 億元，季減 5.38%，年增 1.1 倍，每股純益為 2.84 元。

晶技 2021 年前三季營收 117.55 億元，毛利率為 37.03%，年增 0.66 個百分點，稅後純益為 24.31 億元，年增 1.33 倍，每股純益 7.85 元。

晶技第三季石英元件本業持續成長，且寧波廠增產小型化產品產能也陸續開出，頻率元件核心業務第三季營收 39.75 億元，首度跨越 39 億元創高，季增 12.26%，年增 26.6%。

外資看好晶技核心頻率元件業務成長，受惠 5G、電動車、WiFi 6、物聯網及 ADAS 新規格需求強勁，持續推升業績成長。

晶技內部也預估， 2022 年在汽車及 5G 應用產品需求大力推升下， 營收將較 2021 年雙位數成長。

石英元件廠台嘉碩 (3221-TW) 也已公布最新財報，台嘉碩 2021 年第三季營收 8.17 億元，毛利率 29.23%，季增 4.54 個百分點，年增 17.11 個百分點，稅後純益 9407 萬元，創新高，季增 65.04%，較去年同期由虧轉盈，單季每股 0.92 元。

台嘉碩 2021 年前三季營收為 21.57 億元，超越去年全年，毛利率 24.04%，年增 8.42 個百分點，稅後純益達 1.51 億元，也較去年同期由虧轉盈，每股純益 1.48 元。