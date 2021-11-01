〈元宇宙商機〉Wi-Fi 6/6E為頭戴裝置無線化關鍵 郭明錤點名晶技等3台廠受惠

近來元宇宙話題發燒，天風國際證券分析師郭明錤今 (1) 日發布最新報告指出，無線化為改善使用者體驗與推升硬體成長的關鍵，2022 年 Meta 與 Sony 新款頭戴顯示裝置均將搭載 Wi-Fi 6/6E，預期 10 年內出貨量達數十億部，點名立積 (4968-TW)、璟德 (3152-TW)、晶技 (3042-TW)3 家台廠 Wi-Fi 供應鏈將受惠。

郭明錤指出，目前頭戴顯示裝置成長最大挑戰之一就是需要跟 PC 有線連結，使用相當不便，因此，無線化將可提升使用便利性，並改善沉浸式體驗。Meta 今年 VR 裝置出貨量達 900 萬部，最受歡迎的 Oculus Quest 系列均採用最新 Wi-Fi 規格以支援無線技術 Oculus Air Link。

郭明錤表示，據調查，目前銷售中的手機與 NB 機型中，僅不到 5% 的機型支援最新的 Wi-Fi 6，然而，頭戴顯示裝置若欲最佳化無線體驗，則需支援最新的 Wi-Fi 規格，而 Wi-Fi 6/6E/7 與 5G 毫米波為最適合頭戴顯示裝置的連結技術。

郭明錤團隊預測，Meta、蘋果與 Sony 為 2022 年元宇宙裝置市場影響力最大的品牌，可望分別在 2022 年下半年、2022 年第四季與 2022 年第二季推出新款頭戴顯示器裝置。而 Meta 與蘋果的新機型均支援 Wi-Fi 6E，Sony 的 PS 5 VR 裝置則支援 Wi-Fi 6。

Meta 的元宇宙使用者預計 10 年內將達 10 億人，郭明錤進一步指出，考慮到 Facebook 並非獨家供應商與換機需求，因此，預測 10 年內頭戴顯示器裝置出貨量將達數十億。

因應最新 Wi-Fi 規格為頭戴顯示器無線化體驗的基本要求，因此，未來 10 年 Wi-Fi 供應鏈將顯著受惠於元宇宙趨勢，包括 Wi-Fi 晶片、射頻前端、LTCC 與無線路由器，包括 Skyworks (射頻前端)、Qorvo (射頻前端)、卓勝微 (射頻前端)、立積 (射頻前端)、Murata (LTCC)、TDK (LTCC)、璟德 (LTCC)、晶技 (晶振) 與泰晶科技 (晶振)。