慧洋-KY去年獲利暴增60倍 稅前首見賺逾1股本

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (5) 日公告去年 12 月合併營收為 20.61 億元，月增 1.39%，年增 82.7%，創單月次高，僅次於 10 月，而自結稅前盈餘為 11.08 億元，年增 279.97%，每股稅前盈餘 1.48 元，累計全年稅前盈餘達 82.81 億元，年增 6085.82%，超越過去 6 年的獲利總和，每股稅前盈餘 11.09 元，也是公司成立以來首次年度賺逾 1 股本。

慧洋指出，去年合併營收達 191.69 億元，年增 60.56%，獲利也創歷史新高，反映塞港以及船員換班等問題仍未緩解，加上過去市場新造船訂單數量偏低，使散裝市場供需失衡，海上船舶周轉率持續低迷。

慧洋去年全年受惠散裝船舶供不應求，換約漲幅高達 70%，創 5 年來最高紀錄。

慧洋進一步說明，近期運價指數雖受到歐美耶誕假期和中國限鋼政策等影響，但中小型船舶相較大型船仍維持穩定。

展望 2022 年，慧洋指出，今年將有約 60 艘船舶進行換約，雖因前一年度比較基期較高，仍樂觀看待將有 25% 的換約漲幅。

慧洋去年共交付 7 艘新型節能船，並依市場行情處分共 10 艘舊船，總船隊達 134 艘，平均船齡 7 年，而今年預計有 6 艘新船將加入營運行列，分別為 Handy、Panamax 各 3 艘。

對於後市，慧洋樂觀積極看待，原因在於距國際海事組織 (IMO) 公告船舶效能指數 (EEXI) 和營運碳強度指標 (CII) 兩大環保新規上路僅剩一年，預計市場上 80% 船舶會受到影響，供不應求狀況可望持續。