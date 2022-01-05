大立光去年12月營收45.02億元連7月成長 1月轉淡估下滑

光學元件廠大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公告 2021 年 12 月營收為 45.02 億元，月增 3.45%，年減 8.33%，為 11 個月來新高，也是連 7 月逐月走高；大立光 2021 年營收為 469.62 億元，年減 16.06%，為連續兩年衰退，而 1 月則進入淡季，營收預估將較 12 月下滑。

大立光 2021 年第四季營收為 130.52 億元，為全年最高，季增 8.97%，年減 14.65%。

大立光 2021 年 12 月出貨以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比 10-20%，其他產品 20- 30%。

大立光今年以來受手機產業供應鏈不平衡狀況影響，客戶端部分零組件缺料，導致營收較去年同期下滑，不過，大立光發布的 12 月營收再較 11 月成長，供應鏈業者指出，蘋果手機晶片缺料問題已在 11 月起舒緩，推升蘋果供應鏈業績成長，除大立光外，其餘相關廠商營收如華通 (2313-TW) 也回升，11 月及 12 月營收 相繼改寫歷史新高。

大立光已在 2021 年第四季砸下 14.01 億元，買回 672 張庫藏股，執行率 5 成，占股權比例 0.5%，平均每股買回價格 2084 元，為台股史上買回最高價的庫藏股新紀錄。同時，2021 年上半年股利每股配發現金 31.156 元，將在 1 月 12 日除息交易，派發 41.58 億元的現金，股利預計於 2 月 10 日發放。

大立光 2021 年前三季稅後純益 135.36 億元，年減 22.99%，每股純益 100.91 元。