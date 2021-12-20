12月電視面板跌勢再收斂 32、43吋單月僅下跌1美元

12 月電視面板價格跌勢持續收斂，集邦旗下 Witsview 今 (20) 日公布 12 月下旬面板報價，32、43 吋小尺寸電視面板，單月跌幅各收斂至 2.38%、1.32%，中大尺寸面板單月則仍跌逾 10 美元，其中，55 吋跌幅達約 1 成，顯示器、筆電等 IT 面板跌幅則全面走跌，跌幅較上月擴大。

根據 Witsview 統計，中小尺寸面板價格持續緩跌落底，12 月 32、43 吋全月價格僅下跌 1 美元，跌勢再較上月收斂，報價落在 41、75 美元，55、65 吋等中大尺寸面板則各跌 13、11 美元，跌幅各為 10%、5.34%，跌幅持續趨緩。

集邦顯示器研究處研究副總范博毓表示，電視面板跌勢收斂趨勢不變，且小尺寸跌幅較大尺寸再收斂，持續反映前幾個月跌勢過重，部分品牌廠恢復採購動能，不過第四季、第一季為傳統產業淡季，預期 1 月電視面板仍將呈現緩跌走勢，尚未完全止跌。

范博毓也指出，隨著電視面板跌勢收斂，面板廠對今年第四季、明年首季產能稼動率調整幅度也相較往年小，估整體產量仍將維持高檔。

相較電視面板跌勢收斂，12 月 IT 面板跌幅則較上月擴大，且全尺寸出現修正，12 月 21.5、27 吋均較上月下跌 1.5 美元，跌幅達約 3-4%，報價來到 69.8、91.7 美元，23.8 吋顯示器面板報價也跌 0.5 美元，報價來到 82.1 美元。

筆電面板方面，報價同樣較上月下滑 1.4-2 美元，先前走平的 15.6 吋面板，12 月也轉跌 0.2 美元，范博毓指出，IT 面板同樣受產業淡季影響，但就以顯示器、筆電面板來看，認為明年顯示器面板相比筆電面板，將面臨較大的超額供給壓力。