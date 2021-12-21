明年電視面板出貨估達2.5億片 年減3.1% 價格Q2止跌回穩

12 月電視面板跌勢持續收斂，展望明年，市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 認為，在疫情紅利降溫、通膨壓力、塞港問題等因素干擾下，明年電視面板出貨將較今年略減至 2.5 億片，年減 3.1%，出貨面積則在大尺寸趨勢下保持成長，並預期價格將在明年第二季止跌回穩。

回顧今年，群智諮詢指出，LCD 電視面板市場動盪加劇，上半年北美需求強勁，但下半年隨著海外需求放緩，連帶出貨降溫，呈現「淡季不淡，旺季不旺」，估今年全球 LCD 電視面板出貨數將達 2.6 億片、年減 2.3%，出貨面積則增加 3.7%，達 1.7 億平方米。

展望明年，群智諮詢認為，綜合疫情紅利逐步降溫、通脹壓力增加、需求透支等因素，明年需求將較今年略為下滑，加上物流塞港問題未解，估明年全球 LCD 電視面板出貨將略降至 2.5 億片，年減 3.1%，出貨面積則保持成長，達 1.8 億平方米、年增 4.4%。

價格方面，群智諮詢認為，第一季為傳統備貨淡季，但隨著面板供需逐步趨於平衡，第二季可望止跌回穩，下半年則在世界盃等體育賽事拉貨動能助推下，明顯好轉。

從各面板廠觀察，群智諮詢表示，京東方穩坐出貨、面積雙冠軍，今年整體出貨可望突破 6000 萬片，且明年在 G8.5、G10.5 代線廠調配下，將進一步強化各尺寸優勢，提升產業競爭力，TCL 華星、惠科出貨量也維持在 4000 萬片水準，在產業居一定地位。

台廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 則持續鎖定差異化布局，群智諮詢說，台廠在產品布局上避開直接與中國面板廠 G10.5 代線產品競爭，其中，友達聚焦超大尺寸、8K、高刷新率產品，至於韓廠則預計在明年中全面關閉 LCD 產線，將發展重心放在 OLED。