〈台幣〉熱錢狂湧 放量小升收27.621元創近25年新高

面對熱錢蜂擁而至，央行表態捍衛 27.5 元關卡的決心，今 (5) 日台股一度衝上 18619 點改寫新高，新台幣兌美元匯率最高來到 27.562 元，但外資匯入力道並不如昨天積極，加上進口商等美元買盤出籠，使得升幅收斂，終場升值 2.1 分，收在 27.621 元，收盤價仍創下近 25 年新高，台北及元太外匯市場總成交值增至 20.71 億美元。

新台幣兌美元匯率今天以 27.64 元開盤，在熱錢湧入下，一度來到 27.562 元，升值 8 分，隨後升幅逐漸收斂，午盤後也未進一步突破今日高點，終場升 2.1 分，收 27.621 元，成功超越去年 6 月 11 日收盤價 27.631 元，改寫 1997 年 4 月以來的新高。

台北外匯市場成交金額 13.13 億美元，元太外匯市場成交金額放大至 7.58 億美元，合計 20.71 億美元。

台股創新高之路止步，儘管今天早盤一度衝上 18619 點，改寫盤中新高，鴻海領軍鴻家軍衝鋒，但台積電賣壓出籠，拖累指數翻黑下跌 26 點，收在 18499 點，不過，外資今天續買 93.37 億元，為連續 11 個交易日買超，累計已大買 1381 億元。

觀察主要貨幣今天表現，美元指數小跌 0.08%，日圓、韓元分別貶值 0.26%、0.23%，新加坡幣小貶 0.03%；新台幣升值 0.08%，在亞幣中偏強，歐元升值 0.07%，人民幣升值 0.04%。