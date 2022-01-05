台股創高後「積」情褪去 鴻家軍力撐小跌26點收18499點

美股周二漲跌互見，台積電 ADR 持續大漲，不過，台股今 (5) 日早盤衝上歷史新高 18619 點後隨即翻黑，台積電賣壓出籠，儘管鴻海領軍鴻家軍奮力撐盤，終場指數仍下跌 26.39 點，收在 18499.96 點，創新高之路止步，成交值則放大至 3379.83 億元。

櫃買指數終場下跌 0.98%，收在 233.22 點，成交值 886.67 億元。上市櫃合計成交值 4266.5 億元。

權王台積電股價連日飆高，今天早盤一度漲近 2%，來到 669 元，攀上近 1 年高點，但獲利了結賣壓大舉出籠，拖累股價翻黑，終場跌近 1%，收在 650 元；主要權值股互有漲跌，鴻海、日月光投控為多頭指標，聯發科、瑞昱、聯電均以上漲作收，而大立光、台達電、聯詠、欣興等賣壓較為沉重。

工業電腦廠樺漢獲 Google 入股，強攻元宇宙商機，激勵樺漢股價直奔漲停，達 276 元，母集團鴻海同步走揚，一度大漲 7%，最高衝上 111 元，市值大增 1040 億元，終場漲幅收斂收 109 元，泛鴻海集團股再現榮景，包括正達、瑞祺電通均亮燈漲停，陽程、沅聖、台通、乙盛 - KY、鴻準、廣宇等漲勢都相當強勁。

傳產族群普遍走低，鋼鐵股由中鋼領軍漲逾 1%，但賣壓出籠後，多檔陸續翻黑，僅豐興、中鴻、威致等零星個股維持上漲走勢；航運股部分，貨櫃三雄中僅長榮收紅，新興、中航、四維航、宅配通等下跌 1-2%，而華航則逆勢上漲 2.4%。