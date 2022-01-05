〈台股盤中〉衝18619點新天價後 台積電翻黑 鴻家軍竄起力守18500點

美股昨 (4) 日跌多漲少，但台股今日早盤受惠權王台積電開盤續漲 13 元、飆高 669 元，加權指數一度漲逾 90 點，來到 18619.61 點續創新天價，不過，台積電盤中漲多翻黑，也拖累大盤由紅翻黑，最低跌到 18489.52 點，但鴻家軍竄起，拉抬指數力守 18500 點。

美股道瓊指數 4 日上漲 214.59 點，或 0.59%，收 36,799.65 點；那斯達克指數下跌 210.08 點，或 1.33%，收 15,622.72 點；標普 500 指數下跌 3.02 點，或 0.06%，收 4,793.54 點；費城半導體指數下跌 18.2 點，或 0.45%，收 4,009 點。

台積電 ADR 則挾上個交易日大漲逾 7% 的餘威，再漲 3.6%，帶動台積電今以 669 元開出，上漲 13 元，不過隨後由紅翻黑，但仍力守 650 元之上。

其餘電子權指股部分，大立光以 2700 元開出，上漲 5 元，但盤中也翻黑跌超過 2%；鴻海則以 104 元開出，上漲 0.5 元，稍後漲幅擴大至逾 6%；聯發科、日月光投控相對走揚。

鴻海勁揚之下，領軍鴻家軍強勢表態，樺漢、瑞祺電通亮燈漲停，正達、台通、建漢、沅聖、陽程也都連袂上漲，漲幅 2 到 6% 不等。

整體來說，美股 4 大指數週二僅道瓊上漲，其餘 3 大指數收黑，台積電也順勢反映漲多拉回，大盤盤中雖見到翻黑，但是低接買盤仍有續進力道，惜售氣氛濃厚。