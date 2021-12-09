玉晶光搶進元宇宙商機 擬再砸20.48億元廈門建廠

玉晶光 (3406-TW) 積極擴產搶進「元宇宙」商機，今 (9) 日董事會通過茂晶光電 (廈門) 有限公司廠房整理改造與增建案，總增建金額為 20.84 億元，預計今年底、明年初發包動工進行廠房整改、建置無塵室等生產設施，最快 2022 年底投產。

玉晶光今年 9 月成立「茂晶光電 (廈門) 有限公司」， 10 月 26 日公告透過競拍程序以人民幣 1 億 6543.8 萬元 (約新台幣 7.2 億元) 取得營運所需不動產，今天董事會再通過茂晶光電 (廈門) 增建費用 20.84 億元，累計總投資金額約 28 億元。

玉晶光經過近三年積極擴產，目前廈門廠區共有四座廠在運作，第五座廠部分開始生產，第四季將正式加入量產，預計將增加約 10% 產能。

玉晶光總經理郭英理在先前法說會中指出，玉晶光相關元宇宙光學鏡片等元件一直都在出貨，預計明年下半年開始放量，將是玉晶光重要成長動能之一，對 2022 年整體毛利率走勢正向看待。

郭英理強調，光學元件是元宇宙的核心，隨著虛擬實境（VR）應用發展較成熟，從客戶端需求觀察，明後年將顯著成長；以中階 VR 產品為例，除了左右眼的大鏡片外，大約會再配置 6-8 顆鏡頭輔助，輔助偵測眼球、距離、環境等。

玉晶光積極開發元宇宙相關新客戶，引起外資強力關注，美系外資最新出爐的報告中指出，看好玉晶光將受惠元宇宙應用，重申「加碼」評等，並將目標價由 540 元調高至 600 元。

美系外資看好，玉晶光 XR (包括 VR, MR, AR) 業務可望大幅成長，主要受惠不斷成長的生態系統、強大的相機和 VR 鏡頭內容價值及玉晶光穩固市占率。