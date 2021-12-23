大立光、高雄晶傑達擴大投資台灣 三大方案突破1.6兆元

行政院今 (23) 日拍板通過投資台灣三大方案將再延長三年至 2024 年底，經濟部投資台灣事務所今日也再通過 7 家企業擴大投資台灣 539 億元，包含光學鏡頭大廠大立光 (3008-TW)、百容 (2483-TW)、八貫 (1342-TW)、高雄晶傑達光電、義隆 (2458-TW) 等，累計三大方案已有 1116 家企業參與，投資逾 1 兆 6073 億元。

經濟部表示，大立光專為手機、平板、筆電、車載供應光學鏡頭，因應貿易戰、未來布局規畫，增加三案申請台商回台方案提高移工比例優惠，也已自 2020 年起在台中工業區內動工興建廠房與導入智慧化機器設備，估未來完工後將釋出逾 2500 個就業機會。

百容電子則是繼 2019 年 8 月通過第一件台商回台投資案後，再度申請第二案，將啟動台中西屯第二期投資案，估投資近 6 億元興建廠房，建置繼電器生產線及半導體導線架精密加工區；八貫企業也計畫投資 6 億元申請第二案，在宜蘭龍德工業區興建廠房，導入智能設備及建構雲端資料庫。

緯創 (3231-TW) 旗下高雄晶傑達光電日前則規劃承租高雄前鎮科技產業園區前瞻創新大樓一、二樓，並建造 B3 廠辦大樓，將人工智慧、物聯網與自動化技術運用於生產、物流和供應商管理等，深化車載與工控相關布局，義隆電子也規劃進駐新竹國際 AI 智慧園區，興建新廠、導入先進製程。

另一方面，經濟部加工出口區管理處近期也核准通過閤里居空間設計、鉦偉精密科技等 3 家投資案，總投資金額達約 7500 萬元。

隨著台商回台投資仍熱絡，行政院今日也正式拍板通過投資台灣三大方案再延三年至 2024 年底，持續支持廠商在台投資，大企業補貼貸款手續費維持不變，中小企業降至 0.7%，估未來三年將帶動 9000 億元投資。