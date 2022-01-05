美股重點新聞摘要2022年01月05日

今日操盤前瞻

CES 展開幕

美國 12 月小非農就業

半導體鏈警報響不停！晶片交貨期再拉長

《彭博社》週二 (4 日) 報導，Susquehanna 金融集團研究顯示，去年 12 月晶片交貨期 (從訂購到交付) 比前一個月增加 6 天，約達 25.8 週，為該公司 2017 年開始追蹤此數據來最久紀錄，顯示半導體鏈警報仍持續響不停。閱讀全文...

〈CES 大展〉英特爾、輝達、超微晶片大戰開打 三家新品一文掌握

2022 年消費性電子展 (CES) 登場，英特爾 (INTC-US) 周二 (4 日) 針對 PC 遊戲玩家發表最新繪圖處理器 (GPU)，試圖挑戰市場龍頭輝達 (NVDA-US) 的地位，超微 (AMD-US) 則發布新系列筆電中央處理器 (CPU)，進一步奪取英特爾市佔，各家互搶地盤，較勁意味濃厚。閱讀全文...

股神戰友孟格再度增持阿里巴巴 Q4 加碼約 1 倍

最新曝光的文件顯示，「股神」巴菲特搭檔孟格 (Charlie Munger) 旗下的 Daily Journal 公司，在第 4 季加碼買進阿里巴巴 ADR，持股增加將近一倍。閱讀全文...

OPEC + 同意 2 月維持現行增產計畫 國際油價走高

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+），認為新冠變種病毒 Omicron 影響不會像前幾波疫情對需求造成破壞性的影響，因此周二（4 日）同意 2 月維持現行每月日增產 40 萬桶原油計畫，消息一出後國際油價走高。閱讀全文...

美國 12 月 ISM 製造業 PMI 小跌至 58.7 物價壓力顯著改善

美國 12 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 自前月的 61.1 下滑至 58.7，低於市場預期，但仍處於擴張區間，值得注意的是，衡量通膨的價格指數在 12 月大幅回落，寫下 2020 年初疫情爆發以來最大降幅，顯示供應鏈限制所造成的通膨壓力已顯著緩解。閱讀全文...

豐田 2021 年取代通用汽車 成為美國汽車銷售霸主

日本汽車製造商豐田汽車 (TM-US) 的 2021 年美國銷量，將超越通用汽車 (GM-US)，讓這家底特律汽車製造商自 1931 年以來，首次未能登上美國汽車銷售寶座。閱讀全文...