Omicron、惡劣天氣夾擊 美航空公司再取消逾1400航班

在冬季暴風雪與快速蔓延的新冠變種病毒株 Omicron 夾擊下，美國各大航空公司周二（4 日）再取消一共逾 1,400 航班，超過 2,300 班次飛機受影響延誤。自去年聖誕節以來，已有超過 2 萬航班遭取消，數萬名乘客假期出遊計畫泡湯。

由於天氣惡劣，西南航空 (LUV-US) 周二取消原訂 3,600 多個航班中的 395 班次，該公司發言人表示，正努力調派飛機與機組人員，恢復部分航班。

捷藍航空 (JBLU-US) 周二也取消 105 個班次，占周二原訂航班的 10%，該公司發言人表示，大部分取消的航班和公司上周針對染疫造成人手吃緊問題的計畫有關。捷藍航空在本月中旬前已削減近 1,300 航班。

地區航運公司天西（SkyWest）運營的美鷹航空 (American Eagle)、達美連接航空 (Delta Connection) 和聯合快運 (United Express) 共取消 94 航班，約占周二原訂航班的 9%。

不過航空公司投資人對這種混亂卻不以為然，依然保持樂觀看法，美國各大航空公司股價周二連兩天上漲，聯合航空 (UAL-US) 漲 1.67%、西南航空漲 1.50%、美國航空 (AAL-US) 漲 1.44%、達美航空 (DAL-US) 漲 0.74%、捷藍航空漲 0.14%。

分析人士預測，今年旅遊需求將進一步反彈，特別是跨大西洋航線，疫情間該航線受到一系列限制，而面對勞力短缺與成本上升問題，各家航空公司也一直努力擴大版圖以滿足旅遊需求。

Cowen 航空分析師 Helane Becker 認為，2022 年將又是航空業表現起起伏伏的一年，雖然需求強勁，各航空公司也努力增加運載力，但燃料與勞力成本難逃通膨與高利息影響，可能導致票價上漲。