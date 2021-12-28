配合打炒房 13家融資租賃也納選擇性信用管制控管

為配合打炒房政策，金管會今 (28) 日表示，要求金控公司及銀行督導其轉投資的融資租賃子 (孫) 公司，自即日起應遵循中央銀行選擇性信用管制措施，預計將有 13 家融資租賃公司納入控管。

銀行局副局長童政彰重申，近期中央銀行已數次調整選擇性信用管制措施，防範金融機構過多信用資源流向不動產市場。金管會對於銀行遵循情形，亦將納入未來金融檢查重點。

截至今年第 3 季，整體 38 家租賃業免保證商業本票餘額為新台幣 4146 億元，若全數用於不動產貸款，占全國不動產貸款餘額將達 3.67%；若單看金控和銀行轉投資的 13 家融資租賃業，發行免保證商業本票餘額為 442 億元，占比僅 0.39%。

童政彰進一步表示，雖然租賃業影響占比很低，但是考量不動產市場資金來源多元，部分資金源自融資租賃公司，而融資租賃公司並非金融特許事業，因此金管會今日已發函要求金控公司及銀行督導轉投資的融資租賃子 (孫) 公司，自即日起應遵循中央銀行選擇性信用管制措施，並於 2022 年 2 月 28 日前完成相關內部作業規範訂定。

金管會也要求金控或銀行稽核單位，將前述規定列為內部稽核重點並加強查核，查核結果必須提報董事會。

有轉投資融資租賃業的金控或銀行，包含開發金、永豐金、第一金、中信金、華南金、合庫金、台新金、台企銀、王道銀、台中銀、陽信銀、板信銀、聯邦銀等 13 家。