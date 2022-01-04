迅得機械去年營收突破49億元創新高 年增44%

設備廠迅得機械 (6438-TW) 受惠 PCB 載板及半導體倉儲系統產品出貨穩定成長，今 (4) 日公布 2021 年全年營收，以 49.06 億元創新高，年增 44.5%，目前迅得在手訂單約 13-14 億元，能見度已達今年第三季。

迅得機械 2021 年 12 月營收為 4.3 億元，月增 3.64%，年增 32.8%，2021 年第四季營收 12.74 億元，季減 8.08%，年增 28.55%，2021 年全年營收以 49.06 億元創新高，年增 44.5%

迅得機械總經理王年清表示，2022 年第一季業績表現會比 2021 年第四季好，全年可望優於去年 49.06 億元，再創新高，且半導體設備出貨占總營收比重可望達到 25%。

目前迅得機械受惠於載板產業需求強，同時帶動載板廠積極擴產，業績也獲提升，由於設備廠關鍵零組件供給吃緊，且載板廠擴產進度明確，載板設備多提前下單，迅得 2021 年 PCB 設備接單約 27-28 億元，已交機金額 13-14 億元，還有有 13-14 億元的設備訂單將於今年交機，訂單能見度已達今年第三季。

迅得去年營收突破 49 億元創新高，2021 年前三季稅後純益 4.65 億元，已超越 2020 年獲利，年增高達 95.35%，每股純益達 7.44 元。