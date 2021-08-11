迅得上半年獲利大增8成 EPS 4.57元 下半年營收更佳

迅得 (6438-TW) 今年以來接單及出貨同步大增，今 (11) 日公布最新財報，上半年稅後純益 2.79 億元，年增 80.52%，每股純益 4.57 元，以目前迅得接單來看，下半年營收將更勝上半年。

迅得第二季營收 12.2 億元，毛利率 31.44%，季減 0.75 個百分點，年減 4.15 個百分點，單季稅後純益爲 1.58 億元，季增 30.37%，年增 30.53%，每股純益爲 2.56 元。

迅得上半年營收 22.47 億元，毛利率 31.78%，年減 0.4 個百分點，稅後純益 2.79 億元，年增 80.52%，每股純益 4.57 元，

迅得今年下半年訂單已經接滿，預估營收持平上半年，約 23 億元；不過，半導體設備出貨比重增加，將有助提升毛利率；以迅得下半年營收較上半年成長來看，今年營收可望衝上 45 億元、創新高，較去年大幅成長 32%。

迅得今年營收高速成長，部分訂單已排到明年，主要受惠半導體、PCB 及 IC 載板業者擴產所需自動化設備，提早下單；上半年出貨產品結構半導體應用 15% ，今年下半年將提高到 2 成。

迅得開發半導體廠應用的 AMHS 系統設備、搬運設備，是全台第一家做到晶圓倉儲的設備廠，客戶包括台積電 (2330-TW)、日月光 (3711-TW) 集團、 華邦電 (2344-TW) 及聯電 (2303-TW) 等。 除晶圓倉儲設備外，迅得開發的高單價氣體充填設備，也預計第四季出貨。