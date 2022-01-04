華爾街調升Exxon Q4獲利前景 料將超越疫情前水準 股價漲近4%

分析師認為，美國最大石油生產商 Exxon Mobil (XOM-US) 第四季獲利應該會超過華爾街的共識，且超越該公司疫情前的水準，係因受到優於預期的石油和天然氣獲利所提振。

在 Exxon 上週宣布石油和天然氣營業利益大幅上升後，瑞信、豐業銀行和摩根大通均調升對 Exxon 第四季的獲利預期。該公司將於 2 月 1 日公布財報。

獲利前景獲券商調升，令 Exxon 週一股價大漲 3.8%，收 63.51 美元。上週五該股價漲幅不到 1%，去年 Exxon 股價上漲 48%，但仍低於 2 年前的交易價格。

Exxon 於 2020 年因石油價格下跌且煉油利潤下降，遭受了歷史性的 224 億美元損失，如今靠著成本削減和能源價格上漲，使其能夠在今年償還債務並擬定庫藏股計畫。

瑞信分析師 Manav Gupta 報告寫道，Exxon 一份證券文件顯示，「其季度業績高於先前財測的中值，且遠高於疫情爆發前的水準。」

根據 3 家更新其估值的銀行，其平均估值的中點，Exxon 第四季不含一次性項目的獲利可望達 82 億美元，EPS 1.93 美元，遠高於分析師預期。

根據 Refinitiv IBES 調查，分析師預期 Exxon 第四季調整後 EPS 1.79 美元。

Exxon 也示意，石油和天然氣和精煉產品按市值計價的收益高達 11 億美元。根據美國證券交易委員會 (SEC) 文件，包括其英國北海資產在內的資產出售收益可能高達 5 億美元。