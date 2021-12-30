〈焦點股〉三星NAND減產效應 華邦電領軍記憶體族群走強

中國西安持續封城，衝擊三星 NAND Flash 工廠產能，市場預期可望帶動明年第一季價格走勢，有助台廠營運，華邦電 (2344-TW) 今 (30) 日午盤獲得買盤青睞，放量大漲逾 7%，創近 5 個月新高，模組廠十銓 (4967-TW) 一度亮燈漲停，南亞科 (2408-TW)、群聯 (8299-TW) 等也表現強勢。

三星西安廠占其 NAND Flash 產能超過 4 成，占全球也有 15.3%，受到封城衝擊，不得已調整西安廠營運生產，業界人士預期情況將延續到農曆春節過年前，從西安 NAND Flash 廠占全球總產能約 1 成來推算，此次減產約影響全球 NAND Flash 產能 2.5%，價格必定會往上。

華邦電今天盤中漲幅放大至 7%，最高來到 34.05 元，截至下午 1 點前，成交量能已高達 19.9 萬張；南亞科同步上漲逾 2%，最高來到 78.5 元，成功收復年線。

此外，十銓一開盤即攻上漲停，達 53.9 元，但賣壓隨即出籠，漲幅拉回至 1% 內，成交量超過 2.2 萬張；其他包括旺宏、群聯、威剛、品安等記憶體相關族群，今天也在盤上表現。

群聯表示，第一季是傳統淡季，三星減產預期將減輕傳統淡季需求疲軟的情況，有助 NAND 市場價格。群聯指出，第四季起便積極備貨建庫存，目前庫存已近 240 億元，將受惠漲價效應。