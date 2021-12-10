蘋果市值近3兆美元 超越50日均線15% 華爾街：還有得漲！

蘋果市值近3兆美元 超越50日MA15% 華爾街：還有得漲！ (圖片:AFP)
蘋果市值近3兆美元 超越50日MA15% 華爾街：還有得漲！ (圖片:AFP)

蘋果股價近期勢如破竹，似乎沒有事情能長期擊垮它，《Barron's》撰稿人 Ben Levisohn 認為，一般股票漲勢加速的時候，通常是賣出的時候，但如果是蘋果股票，可能就不適用此說法。

過去一個月的交易，蘋果 (AAPL-US) 股價跳漲 19%，輕鬆打敗大盤，同期道指上漲 0.5%、S&P 500 上漲 0.9%，那斯達克綜合指數更只有 0.04% 的小漲幅。今年迄今蘋果已上漲約 32%，市值達到 2.87 兆美元

與整體市場相比，蘋果的走勢相當驚人，且幾乎沒有壞消息對股票造成傷害，甚至美股走跌的時候，蘋果還會逆勢上漲。

這樣的漲幅也意味著股價漲勢加速。蘋果週四股價來到 174.56 美元，較 50 日移動均線 (MA) 152.30 美元高出約 15% ，通常這是賣出信號，但對蘋果來說不是如此。

過去 5 年中，蘋果股價在較 50 日 MA 上漲 15% 或更高後，2 週內繼續上漲 2%，並在隨後的一個月內上漲 3%。39 次這樣的走勢中，有 28 次股價會在 1 個月後上漲。

即使只看蘋果股價較 50 日 MA 上漲 15% 後的首日交易，不計首次收盤後的 5 個交易日狀況，蘋果股價的表現仍良好，在該首日交易後的 2 週，蘋果股價仍上漲 0.9%，而在首日交易後的一個月內漲幅約 9%。

儘管擔心蘋果漲勢無法長期持續下去，但至少根據最近的歷史，蘋果股票可能有更大的上漲空間。

但這不表示蘋果漲勢可以永遠持續，雖然股價較 50 日 MA 上漲 15% 不會導向走跌，但漲幅到了 20% 就有可能發生。 

當蘋果股價漲逾 50 日 MA 20% 的時候，蘋果股價會在 2 週內平均下跌 3%，並在 1 個月內下降 2.9%。

蘋果股價總有到了太強勁的時候，但現在 Ben Levisohn 認為還不到時候。

大摩、Wedbush 看多

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 日前重申蘋果股票「加碼」的評級，並將其目標價格從 164 美元上調至 200 美元

Huberty 寫道：「蘋果擁有強大、忠誠的客戶群，以及即將推出的 AR/VR 產品使蘋果股價有望在 2022 年重新評級。」Huberty 表示，蘋果是摩根士丹利在邁向 2022 年的「最愛的大型股 (和整體的首選股)」。

摩根士丹利認為，蘋果約 1/3 利潤來自公司的服務部門，投資者應該將蘋果視為消費者和技術平台，而不是一家週期性硬體公司。Huberty 寫道，iPhone 13 的需求將在短期內繼續推動增長，2022 年初推出的新產品將延續這一趨勢。

Wedbush 的 Dan Ives 週四報告也呼應 Huberty 的看漲觀點，理由是 iPhone 13 需求強勁以及即將推出的 AR 頭戴裝置。

Ives 週四報告寫道：「本週我們審視蘋果商店、供應鏈數據和 iPhone 訂單延遲，這些都是我們樂觀觀點的佐證，即目前 iPhones 13 供不應求，全球供應短缺約 1000 萬部。」

Ives 估計，儘管面臨晶片短缺和供應鏈阻力，蘋果仍可望在假期購物期間銷售超過 4000 萬支 iPhone。他說，隨著消費者不斷升級他們的手機，這些不利因素可能只是 iPhone 12 和 13 週期的「減速帶」。

Ives 還預計，蘋果 2022 年夏季前後將推出 AR 頭戴設備「Apple Glasses」，可望讓公司 EPS 增加 20 美元

Huberty 補充，有利蘋果股價的因素還包括：PC 市占率增加、強勁的現金回報，以及未來在 AR 和支付方面的進步，甚至即將進軍汽車製造領域等。

然而 Huberty 也概述了不利因素，首要即是 2022 年無法實現 iPhone 的銷售量，因為居家工作需求逐漸下降。

另一項風險可能來自服務部門的低成長，而這可能是因法院判決改變了 App Store 的付費模式所導致，但因為蘋果週三取得對 Epic Games 的另一場訴訟勝利，所以這項風險的可能性也不高。

相關行情

我要存股立刻下單

延伸閱讀

相關新聞

投資商城

免費體驗