蘋果市值近3兆美元 超越50日均線15% 華爾街：還有得漲！

蘋果股價近期勢如破竹，似乎沒有事情能長期擊垮它，《Barron's》撰稿人 Ben Levisohn 認為，一般股票漲勢加速的時候，通常是賣出的時候，但如果是蘋果股票，可能就不適用此說法。

過去一個月的交易，蘋果 (AAPL-US) 股價跳漲 19%，輕鬆打敗大盤，同期道指上漲 0.5%、S&P 500 上漲 0.9%，那斯達克綜合指數更只有 0.04% 的小漲幅。今年迄今蘋果已上漲約 32%，市值達到 2.87 兆美元。

與整體市場相比，蘋果的走勢相當驚人，且幾乎沒有壞消息對股票造成傷害，甚至美股走跌的時候，蘋果還會逆勢上漲。

這樣的漲幅也意味著股價漲勢加速。蘋果週四股價來到 174.56 美元，較 50 日移動均線 (MA) 152.30 美元高出約 15% ，通常這是賣出信號，但對蘋果來說不是如此。

過去 5 年中，蘋果股價在較 50 日 MA 上漲 15% 或更高後，2 週內繼續上漲 2%，並在隨後的一個月內上漲 3%。39 次這樣的走勢中，有 28 次股價會在 1 個月後上漲。

即使只看蘋果股價較 50 日 MA 上漲 15% 後的首日交易，不計首次收盤後的 5 個交易日狀況，蘋果股價的表現仍良好，在該首日交易後的 2 週，蘋果股價仍上漲 0.9%，而在首日交易後的一個月內漲幅約 9%。

儘管擔心蘋果漲勢無法長期持續下去，但至少根據最近的歷史，蘋果股票可能有更大的上漲空間。

但這不表示蘋果漲勢可以永遠持續，雖然股價較 50 日 MA 上漲 15% 不會導向走跌，但漲幅到了 20% 就有可能發生。

當蘋果股價漲逾 50 日 MA 20% 的時候，蘋果股價會在 2 週內平均下跌 3%，並在 1 個月內下降 2.9%。

蘋果股價總有到了太強勁的時候，但現在 Ben Levisohn 認為還不到時候。

大摩、Wedbush 看多

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 日前重申蘋果股票「加碼」的評級，並將其目標價格從 164 美元上調至 200 美元。

Huberty 寫道：「蘋果擁有強大、忠誠的客戶群，以及即將推出的 AR/VR 產品使蘋果股價有望在 2022 年重新評級。」Huberty 表示，蘋果是摩根士丹利在邁向 2022 年的「最愛的大型股 (和整體的首選股)」。

摩根士丹利認為，蘋果約 1/3 利潤來自公司的服務部門，投資者應該將蘋果視為消費者和技術平台，而不是一家週期性硬體公司。Huberty 寫道，iPhone 13 的需求將在短期內繼續推動增長，2022 年初推出的新產品將延續這一趨勢。

Wedbush 的 Dan Ives 週四報告也呼應 Huberty 的看漲觀點，理由是 iPhone 13 需求強勁以及即將推出的 AR 頭戴裝置。

Ives 週四報告寫道：「本週我們審視蘋果商店、供應鏈數據和 iPhone 訂單延遲，這些都是我們樂觀觀點的佐證，即目前 iPhones 13 供不應求，全球供應短缺約 1000 萬部。」

Ives 估計，儘管面臨晶片短缺和供應鏈阻力，蘋果仍可望在假期購物期間銷售超過 4000 萬支 iPhone。他說，隨著消費者不斷升級他們的手機，這些不利因素可能只是 iPhone 12 和 13 週期的「減速帶」。

Ives 還預計，蘋果 2022 年夏季前後將推出 AR 頭戴設備「Apple Glasses」，可望讓公司 EPS 增加 20 美元。

Huberty 補充，有利蘋果股價的因素還包括：PC 市占率增加、強勁的現金回報，以及未來在 AR 和支付方面的進步，甚至即將進軍汽車製造領域等。

然而 Huberty 也概述了不利因素，首要即是 2022 年無法實現 iPhone 的銷售量，因為居家工作需求逐漸下降。

另一項風險可能來自服務部門的低成長，而這可能是因法院判決改變了 App Store 的付費模式所導致，但因為蘋果週三取得對 Epic Games 的另一場訴訟勝利，所以這項風險的可能性也不高。