元太強化生態圈布局 攜手日商伊藤忠商事推電子紙筆記本

電子紙大廠元太 (8069-TW) 近年強化產業鏈布局，今 (16) 日宣布，日本綜合貿易公司伊藤忠商事 (ITOCHU Corporation) 正式加入電子紙生態圈，未來伊藤忠商事也將攜手元太、元力電紙平台 (Linfiny)，推出自有品牌電子紙筆記本 (eNote)，搶攻日本、全球電子紙商機。

元太表示，電子紙具備超低耗電、持續顯示不耗電等節電特性，可望協助全球各大城市落實智慧城市願景，並達到碳中和目標，伊藤忠商事看好電子紙節電與環境友善特性相互契合，在遵循聯合國永續發展目標 (SDGs) 下，促成合作。

元太進一步指出，伊藤忠商事將推出首個自有品牌電子紙筆記本，由元太提供電子紙顯示技術，元太與 SONY 半導體合資成立的 Linfiny 負責硬體設計製造，最後則由伊藤忠商事進行日本、全球市場銷售。

在此之前，元太也持續擴大電子紙後端模組合作夥伴，累計至今已有 9 家合作廠商，包含京東方、合力泰、東方科脈、群創 (3481-TW)、義烏清越、亞世光電、深圳聯積電子、Plastic Logic 等。

營運方面，元太第四季配合遞延訂單出貨，產能利用率將維持滿載狀態，看好本季營運將攀上全年高峰，明年則在新材料產能開出下，將再優於今年。