元太新廠辦大樓今動土 預計2023年完工啟用

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (6) 日舉辦新建廠辦大樓暨立體停車場動土典禮，元太表示，將在台灣進一步打造電子紙研發製造中心，並聚焦電子紙薄膜、彩色電子紙等技術研發與生產製造，新廠辦大樓預計 2023 年完工啟用。

元太是在 2016 年轉型，並專注電子紙研發與製造，近年因應電子紙市場成長，持續擴充電子紙製造能力，元太表示，除產能需求外，員工人數也持續增加，因此宣布將斥資 19.12 億元，擴大新竹總部營運規模。

元太新建廠辦大樓暨立體停車場總面積約 1.6 萬坪，根據規劃，廠辦大樓為一棟地下兩層、地上十層建築，立體停車場則為地下一層、地上八層的建築，規劃共逾 800 個汽車暨機車車位，也承諾新廠辦大樓將以綠建築 (EEWH) 九大評估指標系統進行規劃。

營運方面，元太第四季配合遞延訂單出貨，預期產能利用率將維持滿載，看好本季營運將攀上全年高峰，明年在新產能開出下，可望再優於今年。

元太除既有兩條材料產線外，今年計畫再擴充四條材料產線，根據規畫，年底前將先開出一條，明年第二季再開出另外兩條，最後一條則估明年底開出，屆時材料產線將達到六條，也估明年整體材料產能將較今年大增 1.3-1.5 倍。

元太也說明，目前產能仍不足以滿足客戶需求，因此對明年需求並不擔心，現階段將力拚加快材料產能開出時程，緩解產能需求，也指出新廠辦大樓已預留至少六條材料產線擴充空間，未來將再依客戶需求，評估執行擴充。