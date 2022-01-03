台銀拚服務數位化 築巢優利貸導入My Data平台

台銀今 (111) 年再度取得「築巢優利貸」承作權，為提升客戶服務量能，特別導入「個人化資料自主運用 (MyData)」服務，以優化客戶線上申請築巢優利貸之便利性，簡化客戶申請流程。

由國發會與金管會共同攜手推動「個人化資料自主運用 (MyData)」服務應用於金融服務上，民眾只要在 MyData 平台完成身分驗證及同意後，在個資安全與隱私保護下，讓保存在政府機關內的相關個人資料，回歸民眾合理運用。

台灣銀行響應智慧政府政策，提供線上申請信用卡與就學貸款申請介接 MyData 服務，民眾不需要大費周章地額外自行準備相關證明文件即可完成金融服務的申辦，堪稱金融服務創新一大創舉。

台銀表示，MyData 服務自上線以來便獲得大批客戶歡迎，在 300 多項的 MyData 線上服務中，前述兩項金融服務申請次數皆位於前十名，顯見民眾已逐漸接受此創新資料提供模式應用於金融服務。

為了讓房貸服務更接地氣，台銀除持續簡化相關申請流程，今年起台銀「築巢優利貸」專區線上申請功能將提供公教員工透過線上方式連接至國發會 MyData 平臺，經過身分驗證及授權提供申請「築巢優利貸」所需相關資料，公教員工將不再需要自行準備財力證明、戶籍證明等文件，就能免臨櫃辦理房貸相關作業。